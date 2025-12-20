با حضور مستمر عوامل اجرایی مانند نیروهای راهداری، جمعیت هلال احمر و سایر عوامل امدادی تردد در جاده های برف گیر استان قم به صورت ایمن برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم، در پی بارش برف، در ساعات پایانی جمعهشب با حضور میدانی در شهرستان کهک، از روند خدماترسانی دستگاههای اجرایی در محورهای برفگیر و نقاط مختلف این شهرستان بازدید کرد.
خسرو سامری در این بازدید ضمن بررسی وضعیت جادهها، از تلاش نیروهای راهداری، نیروی انتظامی، جمعیت هلالاحمر و سایر عوامل امدادی تقدیر کرد.
وی با اشاره به حضور مستمر عوامل اجرایی از ساعات اولیه بارش برف گفت: از حوالی ساعت ۱۹:۳۰ تا نیمهشب، نیروهای راهداری، انتظامی و امدادی در محورهای شهرستان کهک، بهویژه در گردنههای برفگیر از جمله محدوده گردنه وشنوه و مسیرهای منتهی به روستای اول، حضور فعال داشتند و با اقدامات بهموقع، ضمن بازگشایی کامل مسیرها، از بروز مشکلات جدی برای شهروندان جلوگیری شد.
معاون استاندار قم با بیان اینکه تعدادی از خودروها به دلیل لغزندگی مسیر دچار مشکل شده بودند، افزود: خوشبختانه با همکاری مناسب دستگاههای مسئول، تمامی خودروهای متوقفشده به مسیر خود بازگشتند و جز چند حادثه جزئی ناشی از سرخوردگی، مشکل خاصی گزارش نشد.
سامری از نقش مؤثر داوطلبان جمعیت هلالاحمر در این عملیات قدردانی کرد و گفت: نیروهای داوطلب هلالاحمر در کنار عوامل راهداری و نیروی انتظامی، با وجود سرمای شدید، در بازگشایی مسیرها و کمک به شهروندان حضوری فداکارانه داشتند که شایسته تقدیر است. در همین راستا، ضمن حضور در جمع کارکنان و داوطلبان هلالاحمر شهرستان کهک، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام و موضوع تقدیر از این عزیزان را با مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان پیگیری کردم.
وی همچنین با حضور در اداره راهداری شهرستان کهک، از تلاشهای شبانهروزی کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و مدیریت میدانی و هماهنگی مناسب میان دستگاهها را عامل اصلی تداوم ایمنی تردد در محورهای استان دانست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم در پایان با تأکید بر تداوم نظارت میدانی در طول فصل زمستان گفت: با وجود ادامه بارشها در برخی مناطق مرتفع استان، تمامی محورهای اصلی و فرعی استان قم باز و قابل تردد هستند و دستگاههای اجرایی با آمادگی کامل، خدماترسانی به شهروندان و مسافران را ادامه خواهند داد.
منبع:صدا و سیما