ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه کنفرانس مطبوعاتی پایان سال Direct Line خود را در مسکو برگزار کرد و در جلسه پرسش و پاسخ چهار ساعت و نیمه با شهروندان و روزنامه‌نگاران به طیف گسترده‌ای از مسائل پرداخت.

از جمله موضوعات، پوتین در مورد تلاش‌های ناموفق اتحادیه اروپا برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه، هشدار‌ها علیه گسترش بیشتر ناتو و تضمین‌های امنیتی برای تسهیل انتخابات احتمالی در اوکراین در بحبوحه مذاکرات صلح صحبت کرد.

درباره امید‌ها برای صلح

او گفت: «ما نیز بسیار دوست داریم سال آینده در صلح و عاری از هرگونه درگیری نظامی زندگی کنیم و تلاش می‌کنیم تا همه مسائل بحث‌برانگیز را از طریق مذاکره حل کنیم. ما باید ریشه‌های درگیری را از بین ببریم تا دیگر اتفاق مشابهی رخ ندهد، تا صلح قوی و پایدار باشد.»

درباره ناتو و همزیستی آینده

پوتین با اشاره به وعده‌های عمل نشده ناتو در مورد گسترش به سمت شرق گفت: «اگر با ما با احترام رفتار کنید و به منافع ما احترام بگذارید، همانطور که ما دائماً سعی کرده‌ایم به منافع شما احترام بگذاریم، هیچ عملیات [نظامی] انجام نخواهد شد. ما چیز غیرمعمولی نمی‌خواهیم. ما نمی‌گوییم که هیچ کشوری حق ندارد روش دفاعی خود را انتخاب کند، اما باید روشی باشد که هیچ کس از جمله ما را تهدید نکند.»

همکاری بین‌المللی

او گفت: «ما آماده‌ایم تا با انگلیس، با کل اروپا و با ایالات متحده همکاری کنیم، اما در جایگاه برابر و با احترام متقابل. اگر در نهایت به این نقطه برسیم، همه سود خواهند برد.»

درباره محاصره احتمالی کالینینگراد

پوتین گفت: «اگر ما به این شکل تهدید شویم، این تهدید‌ها را از بین خواهیم برد. اقداماتی از این دست منجر به تشدید بی‌سابقه درگیری، انتقال آن به سطح دیگر و گسترش آن به یک درگیری مسلحانه تمام عیار خواهد شد.»

درباره مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا

رئیس جمهور روسیه گفت: «توپ کاملاً در زمین مخالفان غربی ما، در درجه اول رهبران رژیم کی یف و مهمتر از همه حامیان اروپایی آنها است. ما هم برای مذاکره و هم برای حل مسالمت‌آمیز درگیری آماده‌ایم.»

درباره سلاح‌های موجود در فضا و نظریه‌های توطئه دنباله‌دار ۳I/ATLAS

رئیس جمهور روسیه به شوخی به نظریه‌های توطئه پیرامون ۳I/ATLAS که در حال حاضر از منظومه شمسی ما عبور می‌کند، پرداخت.

او گفت: «این سلاح مخفی ماست، اما ما فقط به عنوان آخرین راه حل از آن استفاده خواهیم کرد زیرا ما به طور کلی مخالف قرار دادن سلاح در فضا هستیم. اما جدای از شوخی، این یک دنباله‌دار است. دانشمندان ما می‌دانند آنجا چه می‌گذرد. ​​علاوه بر این، این دنباله‌دار از کهکشان دیگری است، بنابراین رفتار متفاوتی دارد.»

درباره خط مقدم و نیرو‌های روسی در درگیری اوکراین

پوتین گفت: ما به رهبر بلامنازع در تعداد پهپاد‌ها تبدیل شده‌ایم. بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر در سال گذشته برای خدمت سربازی ثبت‌نام کرده‌اند و تعداد کسانی که به دنبال پیوستن به شاخه خلبانی پهپاد هستند، آنقدر زیاد است که وزارت دفاع مجبور شد یک آزمون ورودی برگزار کند. سربازان روسی پس از دیدن جنایات نیرو‌های اوکراینی علیه غیرنظامیان، «بی‌تاب» پیشروی بیشتر و «پایان دادن به افعی» هستند. «آن‌ها به زنان مسن شلیک کردند و آنها را با پهپاد کشتند.»

در مورد انتخابات اوکراین

رئیس جمهور روسیه گفت: «ما احتمال کمک خود را اعلام کردیم. زمانی که اوکراین تصمیم به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی بگیرد.

در مورد تلاش‌های ناموفق اتحادیه اروپا برای دسترسی به دارایی‌های مسدود شده روسیه

پوتین گفت: «سرقت تعریف اشتباهی است، سرقت مخفیانه انجام می‌شود. اما در اینجا آنها سعی می‌کنند این کار را آشکارا انجام دهند. این دزدی است.»

او افزود: «این فقط ضربه‌ای به وجهه آنها نیست؛ بلکه فرسایش اعتماد به منطقه یورو است. مهمتر از همه، هر آنچه که آنها می‌دزدند، مهم نیست که چگونه آن را انجام می‌دهند، روزی باید بازپرداخت شود.»

در مورد مشکلات جمعیتی روسیه

او در پایان گفت: «مهم است که [تشکیل خانواده]مد شود، تا مردم لذت مادر بودن و پدر بودن را درک کنند.»

