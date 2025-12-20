مدیرکل هواشناسی البرز گفت: هوای سرد در استان تا روزهای آخر این هفته ماندگار و موجب یخبندان فراگیر خواهد شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی‌آبی گفت: تحلیل آخرین الگوهای هواشناسی، حاکی از پایداری جو در منطقه البرز مرکزی تا انتهای هفته است که موجب ماندگاری هوای سرد و یخبندان فراگیر خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از امروز شنبه ۲۹ آذر تا چهارشنبه سوم دی، آسمان استان صاف تا کمی ابری است و طی این چند روز شاهد یخبندان خواهیم بود.

حقی‌آبی اظهار کرد: از روز یکشنبه ۳۰ آذر، به دلیل وارونگی و جهت جریانات سطحی،  روند افزایش غبار در استان مورد انتظار است.

وی افزود: طی این مدت میانگین کمینه دمای هوای مرکز استان بین صفر تا منفی دو درجه سانتیگراد نوسان خواهد داشت. کمینه دما در نظرآباد به منفی پنج، در طالقان و ساوجبلاغ به منفی چهار، در فردیس و چهارباغ به منفی سه و در اشتهارد به منفی دو درجه سانتیگراد می‌رسد. ضمناً شب گذشته دیزین با منفی ۱۳ درجه سانتیگراد، سردترین نقطه استان بود.

برچسب ها: یخبندان شدید ، هشدار هوا شناسی
خبرهای مرتبط
وزش تندباد و گرد و خاک در البرز
آماده باش دستگاه‌های اجرایی استان البرز برای مهار خطر باد، برف و یخبندان
هشدار سطح نارنجی بارش برف در البرز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آداب و رسوم شب چله در روستای برغان
پیش‌بینی یخبندان برای البرز
هوای یک شهرستان البرز، ناسالم برای گروه‌های حساس