دادستان کل کشور گفت: پس از انقلاب، قم پیشرفت‌های زیادی داشته، اما برخی پروژه‌ها مانند فرودگاه و مونوریل با تأخیر طولانی مواجه بوده و این موضوع هزینه و زحمت زیادی به مردم تحمیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم که صبح امروز در مرکز آموزش قضات برگزار شد، با بیان اینکه قم شهری با ویژگی‌های مذهبی، علمی و تاریخی منحصربه‌فرد است، اظهار کرد: قم مرکز تولد و نشر تشیع اثناعشری در ایران و جهان است و حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید و شخصیت‌های علمی و فقهی این استان، نقش کلیدی در انتشار علم دین و دانش نافع به سراسر جهان دارند.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه قم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از انقلاب، علاوه بر رشد و توسعه علمی و فرهنگی، قم به نماد ترویج تفکر شیعی و اسلامی در جهان تبدیل شد و امروز انتظارات از مدیران، قضات و مسئولان این استان بسیار بالاست.

موحدی‌آزاد با قدردانی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب، دادستان سابق قم، خاطرنشان کرد: خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در مدیریت دادسرا و محاکم استان، زمینه‌ساز موفقیت‌های مهمی در شاخص‌های عدالت، امنیت و پیشگیری از جرائم شده است؛ همکاری ایشان با دستگاه‌های اجرایی، پیشبرد پروژه‌های شهری و ارتقای امور قضایی، مثال‌زدنی و شایسته قدردانی است.

دادستان کل کشور افزود: پس از انقلاب، قم پیشرفت‌های زیادی داشته، اما برخی پروژه‌ها مانند فرودگاه و منوریل با تأخیر طولانی مواجه بوده و این موضوع هزینه و زحمت زیادی به مردم تحمیل کرده است؛ انتظار داریم دستگاه قضایی با پیگیری جدی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اجرای این پروژه‌ها و سایر امور کلان‌ شهری را با دقت و سرعت دنبال کند.

وی با بیان اینکه قم باید الگوی تحول و اثرگذار برای کل کشور باشد تاکید کرد: هر مدیر، قاضی و استاد حوزه در قم باید نه تنها کار خود را انجام دهد بلکه الگویی تحول‌آفرین برای سراسر کشور باشد و با استفاده از ظرفیت‌های علمی، فقهی و مدیریتی، در توسعه عدالت و فرهنگ دینی نقش‌آفرینی کند.
 
موحدی‌آزاد تصریح کرد: دادستان مسئول نظارت بر کل دادسراهای استان، شعب تحقیق، بازپرسی و اجرای احکام است و باید با مدیریت دقیق و قانونی، اجرای وظایف قضایی و پیگیری حقوق مردم را با سرعت و دقت انجام دهد؛ توصیه من این است که از جوانان صالح، انقلابی و فاضل استفاده شود و هر تصمیمی با شجاعت، دقت و عدالت اتخاذ گردد.
 
دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی و اجتماعی استان قم بیان کرد: پیگیری آزادی‌های مشروع، رعایت حقوق شهروندان، پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، مقابله با ترویج فساد و بی‌حجابی و صیانت از معماری و شهرسازی با رنگ و بوی دینی از اولویت‌های جدی دادستان جدید است.
 
وی به نقش قوه قضاییه در حمایت از دولت و مبارزه با اخلال در امور اقتصادی و امنیتی اشاره کرد و گفت: اجرای قوانین، مقابله با فرار مالیاتی، برخورد با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، از وظایف کلیدی دادستانی و همکاری نزدیک با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی است.
 
موحدی‌آزاد با بیان اهمیت مشارکت در انتخابات، افزود: دادستان قم دبیر ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی است و باید با برگزاری جلسات منظم و هماهنگی با سایر نهادها، زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات شوراهای شهر، روستا و خبرگان رهبری را فراهم کند.
 
دادستان کل کشور در پایان ضمن تبریک به دادستان جدید گفت: انتظار داریم با اخلاص، توکل به خدا و توسل به حضرت فاطمه معصومه(س)، این مسئولیت خطیر با بهترین کیفیت انجام شود و استان قم همچنان به عنوان نمونه‌ای در توسعه عدالت، امنیت و فرهنگ دینی برای کشور عمل کند.
منبع:دادستانی قم
برچسب ها: دادستانی قم ، پروژه های قم
