مهم‎‌ترین تهدید دشمن در جنگ روانی چیست؟ + فیلم

ما با دشمن به صورت مداوم در جنگ روانی و تبلیغاتی هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران با دشمن به صورت مداوم در جنگ روانی و تبلیغاتی هستند که برنامه «بزنگاه» از شبکه افق سیما در مصاحبه‌ای مردمی به آن پرداخته است که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

