باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشی بسیار گسترده نشان می‌دهد که ویژگی‌های شخصیتی، به‌اندازه عواملی مثل درآمد، تحصیلات و طبقه اجتماعی، بر احتمال مرگ زودهنگام تأثیر دارند.

اضطراب و روان‌رنجوری، دشمن پنهان سلامتی

افرادی که سطح بالاتری از «روان‌رنجوری» (اضطراب، نگرانی مزمن، ناپایداری هیجانی) دارند، با خطر بالاتر مرگ زودرس روبه‌رو هستند. هر افزایش جزئی در این ویژگی، خطر مرگ را حدود ۳٪ بالا می‌برد؛ به‌ویژه در سنین جوانی.

منظم‌بودن، قوی‌ترین عامل محافظت‌کننده

ویژگی «وظیفه‌شناسی» یا همان نظم، انضباط و هدف‌مندی، بیشترین اثر مثبت را دارد. هر یک نمره افزایش در این ویژگی، خطر مرگ را تا ۱۰٪ کاهش می‌دهد.

برون‌گرایی؛ عمر طولانی‌تر با ارتباطات اجتماعی

افراد برون‌گرا که تعامل اجتماعی بیشتری دارند، به‌طور متوسط عمر طولانی‌تری دارند. این اثر در کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا پررنگ‌تر بوده است.

همه ویژگی‌ها به یک اندازه مهم نیستند

ویژگی‌هایی مانند «گشودگی به تجربه» (خلاقیت و کنجکاوی) و «توافق‌پذیری» (اعتماد و همکاری) ارتباط معنادار و ثابتی با طول عمر نشان ندادند.

شخصیت قابل تغییر است، سرنوشت قطعی نیست

پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج به معنای سرنوشت حتمی نیست. آگاهی از شخصیت می‌تواند به اصلاح سبک زندگی، مدیریت استرس و انتخاب رفتارهای سالم‌تر کمک کند.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل