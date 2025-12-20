پژوهشی بسیار گسترده نشان می‌دهد که ویژگی‌های شخصیتی، به‌اندازه عواملی مثل درآمد، تحصیلات و طبقه اجتماعی، بر احتمال مرگ زودهنگام تأثیر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پژوهشی بسیار گسترده نشان می‌دهد که ویژگی‌های شخصیتی، به‌اندازه عواملی مثل درآمد، تحصیلات و طبقه اجتماعی، بر احتمال مرگ زودهنگام تأثیر دارند.

اضطراب و روان‌رنجوری، دشمن پنهان سلامتی

افرادی که سطح بالاتری از «روان‌رنجوری» (اضطراب، نگرانی مزمن، ناپایداری هیجانی) دارند، با خطر بالاتر مرگ زودرس روبه‌رو هستند. هر افزایش جزئی در این ویژگی، خطر مرگ را حدود ۳٪ بالا می‌برد؛ به‌ویژه در سنین جوانی.

منظم‌بودن، قوی‌ترین عامل محافظت‌کننده

ویژگی «وظیفه‌شناسی» یا همان نظم، انضباط و هدف‌مندی، بیشترین اثر مثبت را دارد. هر یک نمره افزایش در این ویژگی، خطر مرگ را تا ۱۰٪ کاهش می‌دهد.

برون‌گرایی؛ عمر طولانی‌تر با ارتباطات اجتماعی

افراد برون‌گرا که تعامل اجتماعی بیشتری دارند، به‌طور متوسط عمر طولانی‌تری دارند. این اثر در کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا پررنگ‌تر بوده است.

همه ویژگی‌ها به یک اندازه مهم نیستند

ویژگی‌هایی مانند «گشودگی به تجربه» (خلاقیت و کنجکاوی) و «توافق‌پذیری» (اعتماد و همکاری) ارتباط معنادار و ثابتی با طول عمر نشان ندادند.

شخصیت قابل تغییر است، سرنوشت قطعی نیست

پژوهشگران تأکید می‌کنند که این نتایج به معنای سرنوشت حتمی نیست. آگاهی از شخصیت می‌تواند به اصلاح سبک زندگی، مدیریت استرس و انتخاب رفتارهای سالم‌تر کمک کند.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

برچسب ها: ویژگی‌های شخصیتی ، روانشناسی شخصیت
خبرهای مرتبط
مدیریت هیجانی به جای سرکوب
۹ کار و شغلی که درونگرا‌ها در آن بهتر هستند
این تست شخصیت اطلاعات جالبی درباره ناخودآگاه شما فاش می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یخچالی که بدون برق کار می‌کرد؛ شاهکار مهندسی در زیرِ زمین‌های گرگان
پیش‌بینی حاج قاسم درست بود: داعش آگاهانه برای اسرائیل می‌جنگد
۷ خوراکی قدرتمند که سرطان را دور می‌کند
هیچ‌جا امن نیست؛ تاوان سنگین یهودیان برای جنایات «نتانیاهو»
بیماریِ «بی‌صدا» که کبدتان را می‌خورد؛ علائمی که باید جدی بگیرید
این دارو در خانه همه مردم ایران وجود دارد/ قاتلِ خاموش یا داروی معجزه‌گر؟
خوابِ ۱۵ درصد موشک‌ها زیر خاک؛ غزه روی انبار باروت نشسته است!
آخرین اخبار
بیماریِ «بی‌صدا» که کبدتان را می‌خورد؛ علائمی که باید جدی بگیرید
پیش‌بینی حاج قاسم درست بود: داعش آگاهانه برای اسرائیل می‌جنگد
خوابِ ۱۵ درصد موشک‌ها زیر خاک؛ غزه روی انبار باروت نشسته است!
یخچالی که بدون برق کار می‌کرد؛ شاهکار مهندسی در زیرِ زمین‌های گرگان
این دارو در خانه همه مردم ایران وجود دارد/ قاتلِ خاموش یا داروی معجزه‌گر؟
۷ خوراکی قدرتمند که سرطان را دور می‌کند
هیچ‌جا امن نیست؛ تاوان سنگین یهودیان برای جنایات «نتانیاهو»
یک سوم کاربران از هوش مصنوعی برای حمایت عاطفی استفاده می‌کنند
پورنوگرافی در حال مسموم کردن فرهنگ‌هاست
خوانشی دوباره از زیست ادبی رضا امیرخانی
شب یلدا در کدام شهر ایران طولانی‌تر است؟
از محراب تا گورستان ارامنه؛ پشت پرده دین‌داری ابزاری میرزا یعقوب
پولی که شبکه نمایش خانگی ماهانه از جیب مخاطبان در می‌آورد
این ۳ ویژگی شخصیتی بی‌سروصدا عمرتان را کوتاه می‌کنند
کدام خودرو قابل‌اعتمادتر است؟
پول‌سازی مازندرانی‌ها از مدارس متروکه
هوش مصنوعی شغل‌ها را نمی‌کشد، امنیت روانی را نابود می‌کند
بهترین ایالت آمریکا برای مریض شدن کجاست؟
نبرد خاموش در سایه چاه‌ها؛ پشت‌پرده امتیاز نفت شمال
این «چت‌»ها دوست صمیمی شما نیستند
ترکیه می‌خواست کشوری «بدون زباله» باشد، اما به زباله‌دان اروپا تبدیل شد
اگر موش‌های آزمایشگاهی را در طبیعت قرار دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
باران ستاره‌ها در بلندترین شب سال/ شگفتی نجومی شب یلدا که چیزی از آن نمیدانیم
از دل ویرانی تا پرده نقره‌ای؛ چگونه سینما بایکوت اسرائیل را رقم زد
وزیری که ایران را میان لندن و سن‌پترزبورگ تقسیم کرد!