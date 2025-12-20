استاندار گیلان به نقش تاثیر گذارورزش در سلامت و توسعه در جامعه اشاره کرد و گفت : از ظرفیت های منابع طبیعی و سواحل برای فعالیت های ورزشی در استان بهره گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در شورای ورزش گیلان اظهار کرد : سرمایه های اجتماعی  شناسایی و در راستای مدیریت  و برنامه ریزی در حوزه های مختلف بهره گرفته شود.

استاندار گیلان گفت:  اگر فعالین که بتواند در اقتصاد و ورزش  کار تاثیر گذاری در استان انجام دهند باید قدر دان این مدیران و فعالان باشیم.

 وی با تاکید بر اینکه روسای هیئت های ورزشی درست انتخاب شوند افرادی که بتوانندکاری مطلوب انجام دهند و از فرصت ها و ظرفیت ها نهایت بهره را داشته باشند، افزود: این افراد در استان شناسایی و مشغول فعالیت باشند.  

حق شناس به نقش تاثیر گذارورزش در سلامت و توسعه در جامعه اشاره کرد و گفت :  ورزش در افزایش تندرستی جامعه تاثیر دارد،  ورزش های همگانی  بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.‌

 وی با اشاره به اینکه ورزش در جامعه و مکان های آموزشی  جدی گرفته شود،  گفت :   همه ما در این حوزه مسئولیم و باید در این راستا برای نسل آینده ، جوانان و نوجوانان فعالیت های مطلوب و ماندگاری در زمینه مدیریت و برنامه ریزی ورزش  انجام دهیم.

استاندار گیلان به چمن مصنوعی در استان اشاره و خاطر نشان کرد: گیلان دارای منابع طبیعی بکر و سواحل دریایی است، از این ظرفیت در استان بهره گرفته شود.

نماینده عالی دولت در گیلان  با تاکید بر اینکه  ورزش در رشته های  مختلف در استان  در کنار طبیعت انجام شود، افزود: بهره گیری از منابع طبیعی بکر و سواحل  هیچ هزینه ای ندارد، این روند نیازمند تدبیر و مدیریت است. 

 حق شناس اظهار داشت : از خیرین برای تامین و تجهیزات ورزشی استان  کمک بگیرید.‌

در پایان این نشست هر یک از اعضای شورا نظرات و انتقادات شان را در راستای توسعه ورزش گیلان ارائه دادند.

