باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: تفکرِ اولویت توسعه بر پایه آموزش و پرورش رئیس جمهور باعث شد تا آموزش و پرورش را زیربنایی‌ترین وزارتخانه توسعه کشور معرفی کنند؛ ایشان تأکید دارند که حال خوب جامعه مستقیماً به حال خوب آموزش و پرورش و در نتیجه، حال خوب معلمان و دانش‌آموزان بستگی دارد.

او افزود: شعار محوری دولت، نهضت توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی با مشارکت گسترده مردم است؛ این رویکرد در خراسان جنوبی به خوبی عملیاتی شده، جایی که بالغ بر ۹۰ درصد مدارس جدید با همت خیرین ملی و استانی ساخته شده‌اند.

مرتضوی بیان کرد: برای پیشبرد این نهضت، گفتمان‌سازی با استفاده از ظرفیت مردم، خیرین و رسانه‌ها انجام شد؛ همچنین تلاش شد تا از پتانسیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای حمایت بسیج شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: دستاورد‌های این تلاش‌ها در حوزه ساخت و ساز، احداث ۱۰۵ پروژه شامل ۴۷۵ کلاس درس با زیربنای ۷۳ هزار و ۴۱۲ متر مربع بوده است؛ ۵۰ درصد این پروژه‌ها تا مهر امسال افتتاح شد و پیش بینی می‌شود مابقی تا پیش از مهر سال آتی به بهره‌برداری برسند.

او عنوان کرد: با ابتکار استاندار، برای هر پروژه آموزشی یک مدیر استانی تعیین شد تا نظارت دقیقی روی نحوه ساخت و ساز داشته باشد؛ خود استاندار نیز مدیر بزرگترین پروژه استان (مدرسه ۲۴ کلاسه) بود تا بر اجرای پروژه‌ها نظارت مضاعف شود.

مرتضوی تصریح کرد: این اقدامات منجر به افزایش سرانه فضای آموزشی استان از ۶.۴ به ۷.۴ متر مربع خواهد شد؛ همچنین سرانه ورزشی از ۰.۵۸ به ۰.۸۷ متر مربع افزایش پیدا کرده است. مشارکت مردمی در هر سطحی، عنصری ارزشمند تلقی می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: افزایش کیفیت آموزش نیازمند فضای استاندارد (شامل گرمایش و سرمایش مناسب) است. دولت در کنار فضا، بر تجهیزات نیز متمرکز بوده و تاکنون هفت کاروان تجهیزاتی متنوع از فروردین ماه به شهرستان‌ها ارسال شده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

او گفت: بخش دوم تحول، مربوط به نیروی انسانی است که سرمایه‌گذاری در آن از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ برای نخستین بار، بخش عمده‌ای از همکاران قبل از شروع سال تحصیلی آموزش دیدند؛ دوره‌های آموزشی کشوری و استانی برگزار شد و مدرسان شهرستانی تربیت شدند تا آموزش‌ها را در سطح شهرستان‌ها اجرا کنند؛ همچنین، اجتماعات یادگیری با هدف توسعه مهارت‌های حرفه‌ای برای ۹۱.۲ درصد معلمان ابتدایی و ۸۹.۵ درصد معلمان متوسطه برگزار شده است.

مرتضوی افزود: در راستای تولید محتوا، ۴ هزار و ۱۰۰ دقیقه فیلم آموزشی تهیه شده و دبیرخانه درس قرآن و دینی نیز در تولید محتوای دوره ابتدایی فعالیت داشته است؛ طرح «توانا» با مشارکت ۹۲.۳ درصد معلمان ابتدایی با هدف تبدیل کلاس‌ها به محیط‌های پویا و خلاق به اجرا درآمد؛ اجرای الگوی «مدرسه تراز سند تحول بنیادین» در ۱۰۰ درصد مدارس خاص و ۵۰ درصد مدارس عادی نیز با هدف تعیین وضعیت موجود و تعریف وضعیت مطلوب برای هر مدرسه انجام شد؛ همچنین، طرح «حامی» با رویکردی کاملاً داوطلبانه و اخلاقی برای جلوگیری از تکرار پایه، به صورت رایگان برای ۱۲۷۱۹ دانش‌آموز دوره ابتدایی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: موضوع آموزش به گفتمان غالب جامعه تبدیل شده و رویکرد علمی و تحول‌خواهانه در آموزش و پرورش جاری گشته است؛ در این راستا، نرخ ترک تحصیل استان به پایین‌ترین حد رسیده و دستاورد‌های برجسته‌ای نظیر کسب اولین مدال طلای جهانی، ۲۳ رتبه کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی، دو مدال طلا و نقره در مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس، و کسب رتبه برتر استانی در جشنواره شهید رجایی ثبت شده است؛ دستاورد مهم دیگر، جذب بالغ بر هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی برای نوسازی، تکمیل فضا‌های آموزشی و کیفیت‌بخشی، از جمله دانشگاه فرهنگیان، بوده است؛ در حال حاضر، تمام معلمان استان دارای رتبه بوده و شرایط ارتقای رتبه نیز به زودی فراهم خواهد شد.