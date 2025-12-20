باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص مرکز تست تصادف خودرو اظهار داشت: در مرکز تست تصادف خودرو تلاش خواهیم کرد که بدون هیچگونه ملاحظهای، آنچه که باید به لحاظ استانداردهای ایمنی مورد توجه قرار بگیرد، لحاظ خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هر خودرویی که امتیازات لازم را در این آزمون به دست نیاورد، حتماً از ادامه تولید و شمارهگذاری خودروهای داخلی حذف خواهد شد.
وی افزود: در مورد خودروهایی که در مرکز تصادف موفقیتآمیز بودند یا نبودند، نمرهای به خودروهای داخلی میدهید؟ چون هنوز آزمون رسمی از آنها به عمل نیامده، اجازه دهید این موضوع را بیان نکنم.