رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در پرونده‌های خاطیان که عصر سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، مشخص و خواهران منصوریان محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر سه‌شنبه هفته گذشته جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده خاطیان انضباطی فدراسیون ووشو توسط اعضای کمیته انضباطی با حضور خاطیان در محل فدراسیون برگزار شد که نتیجه رأی به شرح زیر است؛

«۱- با عنایت به شکایت مطروحه در خصوص شهربانو منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۲- سرکار خانم سهیلا منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی محتوای باز نشر داده شده در فضای مجازی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۰ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت در رشته ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند.

۳- با عنایت به شکایت مطروحه نسبت به جناب آقای توحید اسدیان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۴- با توجه به گزارش فدراسیون ووشو در خصوص توهین به مقامات در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان بانوان در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز، سرکار خانم لیلا دهقان استناد به ماده ۶۱ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران به ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو محکوم می‌گردند.

شایان ذکر است مطابق با ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران آرای صادره به مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل اعتراض می‌باشد.»

گفتنی است؛ فدراسیون ووشو حق پی‌گیری قانونی و شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را بر خود محفوظ می‌‎داند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خودتون گنده شون کردید حالا زورتون بهشون نمیرسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پرو تر ازاین حرفها هستند ،ناراحت که نیستن خوشحال هم هستند ،خیلی پرو تشریف دارند زیاد به این‌گداگودلها رو دادید فکر کردن کی هستند بی تربیتی، چوب اون دختر هجده ساله تکواندو کار رو بخورن ،شهربانو به اون بچه هم حسادت می کرد ،خیلی خواهرها بیشعورن ، اینهمه جوون با استعداد داریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چه باورشون میشه.
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۰:۱۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آخه دوتاقهرمان روستایی که سالهاست آبروی ووشوی زنان ایران دردنیا بودند چه اعمال منافی اخلاقی انجام دادند الا اینکه چندتا دزدی که با مدال‌های این خواهران نردبان ترقی راطی کردند معرفی کردند.محروم شون کنید همه دنیا برای مربی گری وحتی بازی کردن اینها را می قاپید.نخبه کشی عادت مسئولین کشور شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بعد همه این نخبه ها شهری بودند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چرا بعضیا وقتی به یه جاهایی میرسند شروع به لگد زدن می کنند ؟
یعنی چی ؟؟؟
حقتون ضایع شده منطق میگه از طریق قانون پیگیری کن !!!
اینکه توهین کنید و گنده گویی کند اشنباهه !!!
مطمئنآ هیچ سیستم حاکمیتی تخلف را قبول نمی کنه و قانونی باش برخورد می کنه !!!
گنده گویی اول ضررش متوجه خپد فرده !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بابا برید ازدواج کنید ازداوج خوبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
??
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ضربه شلاق چی چرا اجرا نشده توهین این چنیینی ضربه شلاق مگه نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یا رب روا مدار گدا معتبر شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تازه بدوران رسیده ها خودشان را زیاد میگیرند یهوئی یک نفر از نداری بشود میلیاردر معلوم خودش می بازد درخت هرچه بار می آورد هم میشود ولی انسان خودش ازهمه بالاتر می بیند یعنی جنبه داشتن را ندارد خیلی زیاد مغرور هیتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اعتماد ب سقف داشتن بهتر
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۸:۰۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
همینارو اینجور اذیت می کنین، فردا پناهده و نماینده ورزشی یک کشور دیگه بشن بهشون میگین وطن فروش.
Iran (Islamic Republic of)
سیداسماعیل هاشمس قشمی
۱۷:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
به بعضی ها یکم رومیدی یایکم احترام میزاری یه جوری خودشان گم میکنند انگار خیلی بلدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این شارلاتان ها را چرا اعدام نمیکنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
?
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بعد میگن چرا ورزشکاران مهاجرت میکنن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یارب روا مدار که گدا معتبر شود
