باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

امسال ۸ هزار استاد و دانشجو عازم سفر حج شدند + فیلم

امسال بیش از ۸ هزار دانشجو و استاد در قالب ۷۰ کاروان به سرزمین وحی مشرف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه دانشجویانی شده که اولین بار زیارت خانه خدا را تجربه می کنند.

 

مطالب مرتبط
امسال ۸ هزار استاد و دانشجو عازم سفر حج شدند + فیلم
young journalists club

روایت دو بانوی نخبه در سفر به سرزمین وحی + فیلم

امسال ۸ هزار استاد و دانشجو عازم سفر حج شدند + فیلم
young journalists club

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم

امسال ۸ هزار استاد و دانشجو عازم سفر حج شدند + فیلم
young journalists club

تشرف حدود ۹ هزار عمره‌گزار به سرزمین وحی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم
۱۱۴۷

پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم
۶۱۰

برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم
۵۸۷

اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم
۵۰۵

شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم
۴۹۰

شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.