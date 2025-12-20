امسال ۸ هزار استاد و دانشجو عازم سفر حج شدند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0627\u0631\u062a \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062e\u062f\u0627 \u0631\u0627 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n