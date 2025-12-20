آویشن شیرازی گیاهی مفید برای ریه‌های انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر محبوبه ابریشم کار، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد بررسی خواص آویشن شیرازی و تاثیر مثبت آن بر روی سلامت ریه افراد سیگاری صحبت می‌کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
ترکیبی که به مقابله با پوکی استخوان می‌پردازد + فیلم
بررسی زنجبیل برای مزاج گرم و‌ تر + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاظمی: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
آخرین اخبار
کاظمی: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
علت واقعی مرگ پیری است یا چیز دیگر؟!
۵۰ فراخوان سالانه برای حمایت از پژوهشگران در برنامه سرآمدان علمی
تدوین برنامه حمایت سالانه از ۳۰۰ استاد در دستور کار معاونت علمی
برنامه فیسبوک برای دریافت هزینه اشتراک‌گذاری لینک‌های خارجی در پلتفرم خود
آب چغندر: کلید تناسب اندام و پیری سالم‌تر
سامانه نوبت‌دهی اینترنتی بیمارستان‌ها، اول دی ماه فعال می‌شود
یک ماهواره استارلینک از کنترل خارج شده و به سمت زمین در حرکت است
پیوند نفت، دانش و نسل جوان؛ آغاز فصل تازه‌ای از توسعه اقتصادی ایران
ظرفیت شهر دانش برای راه‌اندازی مراکز فناوری مشترک با صنعت فعال شد
افتتاح آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان با هدف تقویت پیوند دانشگاه و صنعت نفت
گیاهی قدرتمند برای پاکسازی ریه افراد سیگاری + فیلم
حمایت ویژه از شتاب‌دهنده‌های سطح یک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
وحدت حوزه و دانشگاه به معنای حذف تفاوت‌ها نیست 
آغاز طرح ویژه فکرورزی کودکان و نوجوانان توسط جهاد دانشگاهی
سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
افزایش ۷ برابری ظرفیت بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی
بومی‌سازی دستگاه‌های پیشرفته استخراج و آنالیز DNA
جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
تجویز بیش از ۱۰۲ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور/ تنها دو درصد از نسخه‌ها کاغذی است
لزوم اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش
افزایش دی‌اکسید کربن در محیط زیست ارزش غذایی خوردنی‌ها را کاهش می‌دهد