معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا سیاره با اشاره به اینکه ثبت‌نام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه آغاز شده است، گفت: ثبت نام در آزمون استخدامی فوق تا روز دوشنبه اول دی ماه سال جاری منحصرا از طریق درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org ادامه دارد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه پذیرش در این آزمون با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور و برای جلب مشارکت دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد، تأکید کرد: متقاضیان با مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آن دفترچه، برای شرکت در آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش در مهلت مقرر اقدام نمایند.

 سیاره در پایان یادآور شد: آزمون استخدامی دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۸:۱۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سن رو ورود رو 35 می‌کردید لااقل خیلی از جوانان لایق ثبت نام هستن
