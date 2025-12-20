شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جلسات قرائت قرآن در روستای گردشگری توآباد شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

‌باشگاه خبرنگاران جوان - انسان همواره نیاز به راز و نیاز و نیایش دارد که تحت عنوان عبودیت و بندگی انجام می‌گیرد. یکی از راه‌ای نیایش وبندگی قرائت کتاب آسمانی قرآن کریم است. چرا که علاوه بر اینکه ما را به آرامش روحی می‌رساند؛ ما را از گناه‌ها دور می‌کند؛ بنابراین به منظور ارج نهادن به این کتاب مقدس مردم دیندار و ولایتمدار روستای گردشگری توآباد از توابع بخش آبگرم استان قزوین نیز بصورت هفتگی جلسات قرآن باحضور اهالی و نوجوانان این روستا برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

