باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید علیزاده در خصوص فرصتهای بورس تحصیلی دولتهای خارجی برای دانشجویان ایرانی گفت: یکی از اولویتهای اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، برنامهریزی دقیق و مناسب جهت استفاده از بورسهای دولتی کشورهای مختلف و زمینهسازی بهرهمندی دانشجویان و شهروندان ایرانی از این فرصتها بوده است. این بورسها فرصتی است که طی آن متقاضیان میتوانند از اعتبارات و مزایای بینالمللی بهرهمند و به شبکه دانایی و فناوری جهانی متصل شوند.
معرفی بیش از ۱۰ بورس از کشورهای مختلف به دانشجویان ایرانی
وی افزود: سالانه فراخوان بیش از ۱۰ بورس از کشورهای مختلف شامل مجارستان، چین، ژاپن، مالزی، عراق، برزیل، صربستان، برونئی، بنگلادش و روسیه و ... به متقاضیان اعلام میشود.
علیزاده خاطرنشان کرد: این بورسها با همکاری تنگاتنگ وزارت امور خارجه و طی اطلاعرسانی عمومی به دانشجویان ایرانی ارائه میشود و فرصتی عادلانه برای علاقهمندان به تحصیل در خارج از کشور فراهم میآورد.
وی ادامه داد: علیرغم اعمال تحریمهای ظالمانه عمومی و علمی از سوی برخی کشورها، تعداد کشورهایی که در قالب تفاهم با دستگاه دیپلماسی کشور، بورسهای دولتی خود را به دانشجویان ایرانی پیشنهاد میدهند، در سالهای اخیر افزایش یافته و آمار دانشجویانی که موفق به دریافت این بورسها شدهاند، نشاندهنده رشد این فرصتها است.
رشد چشمگیر بورسهای تحصیلی خارجی برای دانشجویان ایرانی/ افزایش ظرفیتها به حدود ۳۵۰ بورس
علیزاده به زمینههای توسعه این بورسها اشاره کرد و گفت: اعطای بورس دولتهای خارجی به صورت رسمی از سال ۱۳۹۵ با اعلام بورس یک کشور آغاز شده و اکنون با افزایش تعداد کشورها به بیش از ۱۰ مورد و بورسهای ارائهشده به ۳۵۰ ظرفیت، در جهت ارتقای تجربیات بینالمللی و سطح علمی و آموزشی دانشجویان تداوم دارد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای عملیاتی شده بورسهای دولتی افزایش یافته و به ۳۵۰ ظرفیت در سال اخیر رسیده است؛ تصریح کرد: در ابتدای فعالیتها یعنی در سال ۱۳۹۵، تعداد این ظرفیت ۵۶ بورس بود، اما پس از گذشت ده سال اکنون با تغییر قابل توجهای مواجه هستیم به طوری که این ظرفیت به ۳۵۰ بورس رسیده است.
مجارستان و چین کشورهای پیشرو در ارائه بورسهای تحصیلی به دانشجویان ایرانی
علیزاده تأکید کرد: بورس دولت مجارستان، که از سال ۱۳۹۵ بهصورت مستمر و در قالب همکاری چندجانبه وزارت امور خارجه و وزارتین علوم و بهداشت برقرار است، به ظرفیتی مناسب برای دانشجویان تبدیل شده و تعداد دانشجویانی که توانستهاند از این بورس استفاده کنند هر ساله افزایش یافته است.
به گفته وی، در حال حاضر، مجارستان و چین بهعنوان کشورهای پیشرو در ارائه بورسهای تحصیلی به دانشجویان ایرانی شناخته میشوند.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان به بحث «بورس متقابل» نیز اشاره کرد و افزود: ما با توسعه و بهروزرسانی تفاهمنامههای موجود و برقراری تفاهمنامههای جدید، بهدنبال افزایش تعاملات آموزشی با کشورهای اعطا کننده بورس هستیم به عنوان مثال، کشور عراق و مجارستان از بورسهای متقابل جمهوری اسلامی ایران بهرهمند هستند.
وی اظهار داشت: اهداف کلان ما شامل ارتقاء سطح تعاملات علمی بین المللی و پژوهشی کشور از طریق اتصال به شبکه دانایی جهان است. این همکاریها به دانشجویان ایرانی این امکان را میدهد که با نوآوریها و فناوریهای جدید آشنا شوند و تجربههای بینالمللی کسب کنند.
علیزاده در ادامه به تشریح فرآیند اطلاعرسانی و ثبتنام بورسهای تحصیلی دولتهای خارجی برای دانشجویان ایرانی پرداخت و بر اهمیت آگاهی از این روند تأکید کرد.
روند ثبتنام برای بورسهای تحصیلی
وی در این باره توضیح داد: سازمان امور دانشجویان بهمحض دریافت فراخوان بورس کشورهای مختلف از جانب وزارت امور خارجه یا سایر مراجع رسمی، اطلاعرسانی عمومی در فضای رسانهای و وبسایت سازمان امور دانشجویان انجام میدهد تا دانشجویان بهراحتی به اطلاعات لازم دسترسی یابند.
علیزاده اظهار کرد: فرآیند ثبتنام برای بورسها متناسب با شرایط اعلامشده در فراخوانها انجام میشود. متقاضیان باید ابتدا در سامانه اداره کل بورس ثبتنام و در برخی موارد، در سامانههای مربوط به دولتهای ارائهدهنده بورس نیز ثبتنام کنند. پس از بررسی اولیه، فهرست واجدین شرایط به وزارت امور خارجه ارسال میشود تا بهصورت رسمی به دولتها اطلاعرسانی شود.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان همچنین بر اهمیت بورسهای متقابل تأکید کرد و اظهار داشت: حفظ و توسعه بورسهای متقابل با دولتهای خارجی یکی از راههای کلیدی در اتصال کشور و جامعه آموزش عالی به شبکه دانایی جهان است. ما برای افزایش تنوع در کشورهای ارائهدهنده بورس، رشتهها و سایر اولویتها برنامهریزی کردهایم که تحقق این امر میتواند به تقویت تعاملات علمی بینالمللی، فرهنگی و اجتماعی میان دولتها و ملتها کمک کند.
منبع: سازمان امور دانشجویان