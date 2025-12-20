سردردی که تنها یک سمت سر، به‌ویژه سمت چپ را درگیر می‌کند، همیشه نشانه‌ای ساده و بی‌خطر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدحسین دلشاد، فلوشیپ درد و دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، در تأکید بر اهمیت شناخت علل سردرد‌های یک‌طرفه گفت: بخش عمده‌ای از این سردرد‌ها منشاء خوش‌خیم دارند و بیشتر ناشی از میگرن، سردرد‌های تنشی یا حتی التهاب سینوس‌ها هستند. در این موارد، درد معمولاً با استراحت، مصرف دارو‌های ساده یا کنترل استرس قابل کاهش است، اما باید بدانیم که همیشه ماجرا به همین سادگی نیست.

وی هشدار داد: اگر سردرد سمت چپ به‌طور ناگهانی بروز کند، شدت آن بسیار باشد یا با علائمی، چون تب، تاری دید، سفتی گردن، اختلال در گفتار یا ضعف ناگهانی یک سمت بدن همراه باشد، باید به‌سرعت به پزشک مراجعه کرد. در این موارد، احتمال بروز مشکلاتی مانند سکته مغزی، مننژیت، تومور‌های مغزی یا اختلالات عروقی جدی وجود دارد.

این متخصص درد با اشاره به اهمیت تشخیص سریع و به‌موقع افزود: ابزار‌های تصویربرداری نظیر CT و MRI به همراه معاینه‌های نورولوژیک می‌توانند علت دقیق سردرد را مشخص کنند و تأخیر در مراجعه ممکن است پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای بیمار به همراه داشته باشد.

دلشاد همچنین تأکید کرد که پیشگیری نقش مهمی در مدیریت این درد‌ها دارد و گفت؛ داشتن خواب کافی، مدیریت اضطراب، پرهیز از مصرف محرک‌هایی مانند الکل و برخی غذاها، و حفظ آب بدن از اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال بروز سردرد‌های سمت چپ را کاهش دهند.

این فلوشیپ درد یادآور شد: هر سردردی که تکرارشونده باشد یا الگوی متفاوتی پیدا کند، باید جدی گرفته شود. سردرد‌هایی که در نیمه شب باعث بیداری فرد می‌شوند یا با علائم هشدار همراه هستند، نیازمند بررسی فوری توسط متخصص مغز و اعصاب‌اند.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران تأکید کرد که افزایش آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد.

منبع: انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

برچسب ها: سر درد ، فلوشیپ
خبرهای مرتبط
«سردرد تنشی» چیست؟
هر ۷ دقیقه یک ایرانی مبتلا به آلزایمر می‌شود
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاظمی: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
آخرین اخبار
کاظمی: مدرسه تلویزیونی با رویکرد آموزش عدالت‌محور به‌طور جدی دنبال می‌شود
شب‌نشینی یلدا با بسته مکالمه نامحدود و اینترنت همراه اول
علت واقعی مرگ پیری است یا چیز دیگر؟!
۵۰ فراخوان سالانه برای حمایت از پژوهشگران در برنامه سرآمدان علمی
تدوین برنامه حمایت سالانه از ۳۰۰ استاد در دستور کار معاونت علمی
برنامه فیسبوک برای دریافت هزینه اشتراک‌گذاری لینک‌های خارجی در پلتفرم خود
آب چغندر: کلید تناسب اندام و پیری سالم‌تر
سامانه نوبت‌دهی اینترنتی بیمارستان‌ها، اول دی ماه فعال می‌شود
یک ماهواره استارلینک از کنترل خارج شده و به سمت زمین در حرکت است
پیوند نفت، دانش و نسل جوان؛ آغاز فصل تازه‌ای از توسعه اقتصادی ایران
ظرفیت شهر دانش برای راه‌اندازی مراکز فناوری مشترک با صنعت فعال شد
افتتاح آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان با هدف تقویت پیوند دانشگاه و صنعت نفت
گیاهی قدرتمند برای پاکسازی ریه افراد سیگاری + فیلم
حمایت ویژه از شتاب‌دهنده‌های سطح یک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر
وحدت حوزه و دانشگاه به معنای حذف تفاوت‌ها نیست 
آغاز طرح ویژه فکرورزی کودکان و نوجوانان توسط جهاد دانشگاهی
سردرد سمت چپ؛ زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
افزایش ۷ برابری ظرفیت بورس‌های تحصیلی دولت‌های خارجی برای دانشجویان ایرانی
بومی‌سازی دستگاه‌های پیشرفته استخراج و آنالیز DNA
جذب ۳۰۰۰ دانشجوی مهارت آموز وزارت آموزش و پرورش
بازگشت بویایی با زنجبیل + فیلم
تجویز بیش از ۱۰۲ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور/ تنها دو درصد از نسخه‌ها کاغذی است
لزوم اختصاص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش
افزایش دی‌اکسید کربن در محیط زیست ارزش غذایی خوردنی‌ها را کاهش می‌دهد