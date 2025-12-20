سهیلی نژاد گفت: در حوزه نوسازی ناوگان، مطالبات قابل توجهی برای سایپا دیزل ایجاد شده که تاکنون تسویه نشده و به حدود ۴۰ میلیون دلار می‌رسد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل شرکت سایپا دیزل، در آیین آغاز تولید انبوه کشنده جدید GX 560، از رشد چشمگیر تولید و بازگشت این شرکت به جایگاه پیشین خود در صنعت خودروهای تجاری خبر داد و با اشاره به عملکرد تولیدی سایپا دیزل در سال جاری اظهار کرد: تولید شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد معناداری داشته و تا امروز بیش از ۲۵۰ درصد افزایش تولید را تجربه کرده‌ایم. این در حالی است که امسال سالی خاص و همراه با شرایط سخت تولید بوده، اما با وجود این محدودیت‌ها توانستیم رکورد جدیدی در تولید ثبت کنیم.

وی  افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید شده و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال این عدد به ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه برسد. خوشبختانه تمام خودروها به‌موقع و حتی زودتر از موعد مقرر به مشتریان تحویل داده شده و در حال حاضر هیچ‌گونه خودروی معوقی در شرکت وجود ندارد.

سهیل‌نژاد با اشاره به افزایش سهم بازار این شرکت تصریح کرد: سهم بازار سایپا دیزل نسبت به گذشته بیش از چهار برابر شده و این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت در مسیر بازگشت به روزهای اوج خود، زمانی که لیدر صنعت خودروهای تجاری کشور بود، قرار گرفته است.

وی از برنامه‌های آتی  برای توسعه سبد محصولات خبر داد و گفت: ان‌شاءالله تا پایان سال جاری، کامیون‌های ۶ تن و ۸.۵ تن اتوماتیک را با نیوفیس جدید به بازار عرضه خواهیم کرد و سایپا دیزل به‌عنوان نخستین خودروساز تجاری کشور، این محصولات را به‌صورت اتوماتیک ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت خدمات پس از فروش خاطرنشان کرد: از همان روز نخست، توسعه شبکه خدمات را هم‌زمان با افزایش تولید پیش‌بینی کرده‌ایم و در این زمینه هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش سایپا دیزل آمادگی کامل برای پشتیبانی از محصولات جدید را دارد.

سهیل‌نژاد درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیز گفت: در حال حاضر قرارداد مستقیمی با سازمان‌ها در این حوزه نداریم و عمده خریداران ما اشخاص حقیقی و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل هستند، اما سایپا دیزل آمادگی دارد به سهم خود در طرح‌های نوسازی ناوگان نقش‌آفرینی کند.

وی کشنده GX 560 را خودرویی در کلاس خودروهای روز دنیا دانست و افزود: این کشنده از نظر موتور، گیربکس و بهره‌وری سوخت در سطح استانداردهای جهانی قرار دارد و موفق شده‌ایم حدود ۸ درصد کاهش مصرف سوخت را در این محصول محقق کنیم. تحقق کامل مزایای این خودرو منوط به ایفای تعهدات دولت و ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت است.

وی در پایان با اشاره به مطالبات این شرکت از ستاد بهینه‌سازی گفت: در تجربه‌های قبلی نوسازی ناوگان، مطالبات قابل توجهی برای سایپا دیزل ایجاد شده که تاکنون تسویه نشده است. رقم این مطالبات برای شرکت حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و انتظار داریم این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

اعمال سیاست‌های استاندارد ۱۲۲ گانه باعث عدم واردات اتوبوس های مسافری شد+ فیلم
توافق ایران و بلاروس در تولید مشترک ماشین‌آلات کشاورزی و کود پتاسه
گام‌های استراتژیک در اجرای پروژه‌های مشترک ایران و آذربایجان؛ بار انداز لجستیکی راه اندازی می‌شود
