رئیس مجمع نمایندگان فارس با رد شایعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره برکناری معاونان و نامه‌نگاری‌های سیاسی، گفت: نمایندگان استان به اصل تفکیک قوا پایبندند و صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی و مشورتی مجلس عمل می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعات منتشر شده در شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی درباره برکناری معاونان و نامه‌نگاری‌های نمایندگان، اعلام کرد: این اخبار واقعیت ندارد و نمایندگان استان فارس به اصل تفکیک قوا ایمان دارند و در کنار دولت خدمتگزار برای پیشبرد اهداف و وظایف محوله فعالیت می‌کنند.

او افزود: مجمع نمایندگان فارس پرتوان، پرتلاش و موثر در صحن و کف مجلس و کمیسیون‌هاست و همه نمایندگان در کنار یکدیگر و همراه با دولت برای پیشبرد اهداف استان پهناور فارس تلاش می‌کنند.

توکل تصریح کرد که هرگونه شایعه در مورد نامه‌نگاری‌ها و دخالت در امور سیاسی و انتصابی، به هیچ عنوان صحت ندارد و نمایندگان فارس هیچ گونه دخالتی در این حوزه ندارند.

رئیس مجمع نمایندگان فارس تأکید کرد: مواردی که نمایندگان به وزیر یا استاندار تذکر می‌دهند صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی و مشورتی مجلس است و هدف آن بهبود وضعیت استان و خدمت‌رسانی به مردم است.

او افزود: نمایندگان در کنار دولتمردان هستند و در صورت وجود اشکال یا کم‌کاری، با نگاه نظارتی خود تذکرات لازم را ارائه می‌دهند و هیچ رودربایستی با کسی ندارند.

توکل در پایان یادآور شد که تمام نمایندگان استان فارس متفق‌القول در جهت پیشبرد اهداف استان و رفع مشکلات مردم عمل می‌کنند و هرگونه اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اینفوگرافی‌ها که خلاف این واقعیت را نشان می‌دهد، صحت ندارد.

