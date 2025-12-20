باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به شایعات منتشر شده در شبکههای پیامرسان اجتماعی درباره برکناری معاونان و نامهنگاریهای نمایندگان، اعلام کرد: این اخبار واقعیت ندارد و نمایندگان استان فارس به اصل تفکیک قوا ایمان دارند و در کنار دولت خدمتگزار برای پیشبرد اهداف و وظایف محوله فعالیت میکنند.
او افزود: مجمع نمایندگان فارس پرتوان، پرتلاش و موثر در صحن و کف مجلس و کمیسیونهاست و همه نمایندگان در کنار یکدیگر و همراه با دولت برای پیشبرد اهداف استان پهناور فارس تلاش میکنند.
توکل تصریح کرد که هرگونه شایعه در مورد نامهنگاریها و دخالت در امور سیاسی و انتصابی، به هیچ عنوان صحت ندارد و نمایندگان فارس هیچ گونه دخالتی در این حوزه ندارند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس تأکید کرد: مواردی که نمایندگان به وزیر یا استاندار تذکر میدهند صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی و مشورتی مجلس است و هدف آن بهبود وضعیت استان و خدمترسانی به مردم است.
او افزود: نمایندگان در کنار دولتمردان هستند و در صورت وجود اشکال یا کمکاری، با نگاه نظارتی خود تذکرات لازم را ارائه میدهند و هیچ رودربایستی با کسی ندارند.
توکل در پایان یادآور شد که تمام نمایندگان استان فارس متفقالقول در جهت پیشبرد اهداف استان و رفع مشکلات مردم عمل میکنند و هرگونه اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی و اینفوگرافیها که خلاف این واقعیت را نشان میدهد، صحت ندارد.