رییس هیات وزنه‌برداری استان اردبیل گفت: چهار وزنه‌بردار اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی کشور دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسد اسداللهی نژاد گفت: چهار وزنه‌بردار اردبیلی در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان به اردوی آمادگی تیم ملی کشور که در شیراز برگزار خواهد شد، دعوت شدند. 

او افزود: طا‌ها نوجوان، محمدامین دادوند، حسین یزدانی و طا‌ها نعمتی مقدم در رده سنی نوجوانان و جوانان در اردوی آمادگی تیم ملی وزنه‌برداری کشور حضور می‌یابند.

رییس هیات وزنه‌برداری استان اردبیل با بیان اینکه در مجموع ۱۸ وزنه‌بردار نوجوان و جوان از سراسر کشور به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شده‌اند، اظهار کرد: حضور چهار وزنه‌بردار از اردبیل در این اردوی آمادگی بیانگر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای وزنه‌برداری استان در رده‌های سنی پایه است.

اسداللهی نژاد بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری کشور از چهارشنبه دهم دی ماه در شهر شیراز استان فارس آغاز خواهد شد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

او با بیان اینکه وزنه‌برداران دعوت شده باید روز سه‌شنبه نهم دی ماه در شیراز خود را به کادر فنی معرفی کنند، گفت: سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی به‌عنوان مربی مسئولیت همراهی و هدایت ملی‌پوشان اردبیلی را برعهده دارند.

او ادامه داد: این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی و فنی، شناسایی نفرات برتر و آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور موفق در مسابقات پیش‌رو برگزار می‌شود.

رییس هیات وزنه‌برداری استان اردبیل گفت: امیدواریم وزنه‌برداران استان اردبیل در این اردو به آمادگی کامل رسیده و همراه دیگر اعضای تیم ملی کشورمان در میادین مهم آسیایی و جهانی درخشیده و پرچم پرافتخار کشور را به اهتزاز در بیاورند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: اردوی آمادگی تیم ملی ، تیم ملی وزنه برداری ، آمادگی جسمانی
خبرهای مرتبط
دعوت ۳ نوجوان اردبیلی به اردوی تیم ملی وزنه برداری
وزنه بردار اردبیلی به اردوی تیم ملی دعوت شد
دعوت ۴ وزنه بردار اردبیلی به اردوی تیم ملی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان جدید به پروژه‌های بزرگراهی اردبیل
هشدار عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل در پی برودت هوا
واکسیناسیون ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار راس دام علیه بیماری تب برفکی
استقرار ۴۰۰ نفر راهدار در محور‌های مواصلاتی اردبیل
پیش بینی تولید ۴۷ هزار تن پنبه در پارس‌آباد مغان
ساماندهی و حفاظت از محوطه تاریخی کنزق سرعین نیازمند تخصیص اعتبار است
دعوت چهار وزنه‌بردار اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی
آخرین اخبار
دعوت چهار وزنه‌بردار اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی
ساماندهی و حفاظت از محوطه تاریخی کنزق سرعین نیازمند تخصیص اعتبار است
پیش بینی تولید ۴۷ هزار تن پنبه در پارس‌آباد مغان
واکسیناسیون ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار راس دام علیه بیماری تب برفکی
استقرار ۴۰۰ نفر راهدار در محور‌های مواصلاتی اردبیل
هشدار عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل در پی برودت هوا
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان جدید به پروژه‌های بزرگراهی اردبیل