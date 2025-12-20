باشگاه خبرنگاران جوان - اسد اسداللهی نژاد گفت: چهار وزنهبردار اردبیلی در ردههای سنی نوجوانان و جوانان به اردوی آمادگی تیم ملی کشور که در شیراز برگزار خواهد شد، دعوت شدند.
او افزود: طاها نوجوان، محمدامین دادوند، حسین یزدانی و طاها نعمتی مقدم در رده سنی نوجوانان و جوانان در اردوی آمادگی تیم ملی وزنهبرداری کشور حضور مییابند.
رییس هیات وزنهبرداری استان اردبیل با بیان اینکه در مجموع ۱۸ وزنهبردار نوجوان و جوان از سراسر کشور به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدهاند، اظهار کرد: حضور چهار وزنهبردار از اردبیل در این اردوی آمادگی بیانگر ظرفیتها و قابلیتهای بالای وزنهبرداری استان در ردههای سنی پایه است.
اسداللهی نژاد بیان کرد: اردوی آمادگی تیم ملی نوجوانان و جوانان وزنهبرداری کشور از چهارشنبه دهم دی ماه در شهر شیراز استان فارس آغاز خواهد شد و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.
او با بیان اینکه وزنهبرداران دعوت شده باید روز سهشنبه نهم دی ماه در شیراز خود را به کادر فنی معرفی کنند، گفت: سهراب مرادی به عنوان سرمربی و سجاد بهروزی و بهادر مولایی بهعنوان مربی مسئولیت همراهی و هدایت ملیپوشان اردبیلی را برعهده دارند.
او ادامه داد: این اردو با هدف افزایش آمادگی جسمانی و فنی، شناسایی نفرات برتر و آمادهسازی ملیپوشان برای حضور موفق در مسابقات پیشرو برگزار میشود.
رییس هیات وزنهبرداری استان اردبیل گفت: امیدواریم وزنهبرداران استان اردبیل در این اردو به آمادگی کامل رسیده و همراه دیگر اعضای تیم ملی کشورمان در میادین مهم آسیایی و جهانی درخشیده و پرچم پرافتخار کشور را به اهتزاز در بیاورند.
منبع: ایرنا