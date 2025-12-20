پلیس هنگ کنگ اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی بزرگ ۲۶ نوامبر در هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جو چاو، کمیسر پلیس هنگ کنگ اعلام کرد که پس از آزمایش DNA بقایای اجساد، تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی بزرگ ۲۶ نوامبر در هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر افزایش یافته است.

به نقل از روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، چاو اظهار داشت: «آزمایش‌های پزشکی قانونی، DNA فرد دیگری را در بقایای [سوخته شده] شناسایی کرد که اکنون مشخص شده متعلق به یک زوج  است. این بدان معناست که تعداد کشته‌شدگان به ۱۶۱ نفر افزایش یافته است.»

وی افزود: «آزمایش DNA در حال انجام است. ما احتمال کشف سایر کشته‌شدگان را رد نمی‌کنیم و این تعداد ممکن است افزایش یابد.»

پیش از این، پلیس با حدود ۱۰۰ خانواده از ساکنان مجتمع سوخته تماس گرفته بود تا نمونه‌های DNA را برای شناسایی دریافت کنند.

این آتش‌سوزی روز چهارشنبه در مجتمع وانگ فوک کورت، شامل هشت ساختمان بلندمرتبه در محله تای پو در مناطق جدید هنگ کنگ رخ داد که یک ساختمان عملاً سالم و هفت ساختمان دیگر در شعله‌های آتش گرفتار شده بودند. آتش به سرعت از طریق داربست‌های بامبو که برای بازسازی‌های ظاهری در اطراف این ساختمان‌ها نصب شده بودند، گسترش یافت. این مجتمع تقریباً ۲۰۰۰ آپارتمان دارد که حدود ۴۰۰۰ نفر را در خود جای داده است.

این آتش‌سوزی مرگبارترین آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در تاریخ این شهر است. مرگبارترین آتش‌سوزی قبلی در ساختمان گارلی در سال ۱۹۹۶ رخ داد که منجر به کشته شدن ۴۱ نفر و زخمی شدن ۸۱ نفر شد. در همان زمان، هنگ کنگ آتش‌سوزی‌های غم‌انگیزتری را نیز به خود دیده است. مرگبارترین آتش‌سوزی در تاریخ این شهر به ۲۷ فوریه ۱۹۱۸ برمی‌گردد و در پیست اسب‌دوانی هپی ولی رخ داد. بیش از ۶۰۰ نفر پس از فرو ریختن یک جایگاه موقت تماشاگران و شعله‌ور شدن آتش جان خود را از دست دادند. آتش‌سوزی دیگری که در سال ۱۹۴۸ در جاده غربی دس وو رخ داد، زمانی که یک محموله  فیلم سلولوئیدی در یک انبار آتش گرفت و به ساختمان‌های مسکونی سرایت کرد و باعث مرگ ۱۷۶ نفر و زخمی شدن ۶۹ نفر شد.

منبع: تاس

خبرهای مرتبط
شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی هنگ کنگ به ۱۵۹ نفر رسید
شمار کشته‌‌های آتش‌سوزی مرگبار هنگ کنگ به ۱۴۶ نفر رسید
ادامه خشم عمومی از آتش‌سوزی مرگبار هنگ‌کنگ و هشدار پکن به اخلالگران
