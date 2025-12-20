محور کندوان از یکشنبه ۳۰ آذرماه به مدت سه روز به‌صورت مقطعی مسدود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: در پی درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و پس از هماهنگی‌های لازم با فرماندهی انتظامی استان، مجوز اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای برای تکمیل گالری کمرزرد در محور کندوان صادر شده است.

او افزود: محور کندوان در محدوده کمرزرد به طول ۶۵ کیلومتر، از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه تا سه‌شنبه ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در بازه زمانی ساعت ۷ صبح تا ۱۹، به‌صورت مقطعی مسدود خواهد بود.

سرهنگ عبادی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به این محدودیت ترافیکی، گفت: در زمان انسداد محور کندوان، تردد وسایل نقلیه از مسیر‌های جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است و رانندگان باید با برنامه‌ریزی مناسب، مسیر سفر خود را مدیریت کنند.

رئیس پلیس راه مازندران در خصوص آخرین وضعیت راه‌های استان نیز افزود: محور کیاسر به سمنان که بدلیل بارش برف مسدود شده بود بازگشایی شد.

او با بیان اینکه تردد در محور‌های چالوس، هراز، سوادکوه و آزادراه تهران – شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت عادی و روان و فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

