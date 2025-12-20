باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الله امینی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین در نشست شورای راهبری هوش مصنوعی استان قزوین گفت: در راستای اجرای طرح ملی هوش مصنوعی، ساختار آن احیا و زیر نظر معاون نوآوری ریاست جمهوری، با وظایف مشخص، فعالیت خواهد کرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه سه ساله توسعه هوش مصنوعی در قزوین افزود: این برنامه با هدف بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای شتاب بخشی به رشد اقتصادی استان و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی طراحی شده و چهار هدف کلان رشد اقتصادی، بهره‌وری صنایع، اشتغال و سرمایه انسانی و در نهایت حکمرانی و خدمات عمومی را دنبال می‌کند.

امینی اضافه کرد: اهداف متناسب با ظرفیت استان و شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص و شاخص‌های کلیدی ارزیابی نیز تعریف شده و برای راهبری موثر، پیشنهاد شده گروه تخصصی با راهبری بخش خصوصی ذیل این شورا تشکیل شود.

این مسئول به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره کرد و یادآور شد: آموزش تخصصی برای مدیران دستگاه‌ها آغاز شده و شرکت دستگاه‌های متقاضی در دوره‌های هوش مصنوعی نیز الزامی است.

وی با اشاره به عملکرد استان در حوزه خدمات دیجیتال اظهار کرد: تعداد کاربران پنجره ملی خدمات هوشمند در قزوین به یک میلیون نفر رسیده و این استان از نظر ضریب کاربری، رتبه پنجم کشور را دارد، همچنین در اتصال خدمات محلی در سه حوزه دانشگاهی، شهری و بیمارستانی به این سامانه، فعالیت ویژه‌ای انجام شده است.

امینی به مشارکت آموزشی در این حوزه اشاره کرد و گفت: از ۶۱ هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه استان، ۴۹ هزار دانش‌آموز در کارگاه‌های هوش مصنوعی ثبت‌نام کرده‌اند که این مساله موجب کسب رتبه دوم کشوری برای قزوین از نظر مشارکت دانش‌آموزی شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین بیان کرد: پارک علم و فناوری با مشارکت ۶ شرکت، دانشگاه بین‌المللی با چهار شرکت و دانشگاه علوم پزشکی با ۲ شرکت در عرصه هوش مصنوعی فعال هستند و گروه کاری تخصصی هوش مصنوعی نیز تلاش‌های تمام دستگاه‌ها را تجمیع می‌کند.

هوش مصنوعی اولویت برنامه دولت چهاردهم است

محمد نوذری استاندار قزوین هم تاکید کرد: موضوع هوش مصنوعی به دلایل متعددی برای استان توسعه یافته‌ای مانند قزوین در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و فرهنگ از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار بوده و بایستی به صورت جدی برروی آن کار کرد.

وی با بیان اینکه کارگروه تخصصی هوش مصنوعی در قزوین با محوریت بخش خصوصی بایستی تشکیل شود، افزود: طی ۲ روز آینده کارگروه تخصصی هوش مصنوعی با محوریت بخش خصوصی تشکیل و تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه باید فعالیت داشته باشند.

استانداری قزوین با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه و مناسب استان قزوین در این زمینه، تشکیل کارگروه تخصصی ذیل شورای راهبری هوش مصنوعی را پیشنهادی مناسب دانست که می‌تواند با گردهم آوردن افراد فنی، پشتوانه تحقیقاتی لازم را برای این شورا فراهم کند.

نوذری بر نقش ویژه پارک علم و فناوری در این زمینه تاکید و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی در قزوین باید پیگیری شود و دانشگاه‌ها نیز بایستی حضوری فعال‌تر از گذشته در این عرصه داشته باشند.

وی ضمن تقدیر از اقدامات آموزش و پرورش استان در این زمینه، بر توجه ویژه به این موضوع تاکید و خاطرنشان کرد: طرح‌های ملی هوش مصنوعی باید در قزوین بومی‌سازی شود و برنامه‌ریزی‌های لازم در این حوزه نیز اجرایی شود.

این مسئول، تسریع در امور اداری و خدمت‌رسانی به مردم را از دیگر کاربرد‌های ضروری هوش مصنوعی دانست و یادآور شد: خدمات دولت هوشمند به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم، بایستی در استان با سرعت مورد پیگیری قرار گیرد.

نوذری بر لزوم ارسال ابلاغیه‌ای دقیق به تمام دستگاه‌های مرتبط با تعیین اهداف، سیاست‌ها و وظایف هر یک از آنها تاکید و تصریح کرد: هر دستگاه باید نماینده فنی و کارشناس مسوول خود در حوزه هوش مصنوعی را معرفی کند و همچنین بخش خصوصی نیز در این فرآیند پویاتر عمل کند تا از ظرفیت آن بهره لازم را ببریم.

استاندار قزوین، برگزاری ماهانه و منظم جلسات شورای راهبری هوش مصنوعی استان را ضروری دانست و بر نظارت هوشمندانه و انجام اقدامات عملی در این حوزه تاکید کرد.

سازمان ملی هوش مصنوعی در قزوین مستقر شود

محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم ضمن پیشنهاد استقرار سازمان ملی هوش مصنوعی در استان، گفت: استقرار سازمان ملی هوش مصنوعی در قزوین می‌تواند تحولات بسیار مثبت و گسترده‌ای را در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و اشتغال استان ایجاد کند.

وی با تاکید بر نقش محوری هوش مصنوعی در اقتصاد مدرن، رشد اقتصادی مبتنی بر این فناوری را یکی از اولویت‌های کلانی خواند که باید به طور جدی پیگیری شود و اضافه کرد: رشد اقتصادی باید بر پایه واقعیت، ظرفیت و فناوری‌های روز تعریف و محقق شود، ما بایستی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بیابیم و ارتقا دهیم و بدون شک، هوش مصنوعی یکی از راه‌های کلیدی و شتاب‌دهنده برای دستیابی به این هدف است.

صفی‌خانی با اشاره به تجربه موفق و پیشگامانه استان یزد در زمینه پیاده‌سازی و بهره‌گیری از راهبرد‌های هوش مصنوعی، تصریح کرد: الگوی موفق این استان نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان از این فناوری به عنوان یک اهرم قدرتمند توسعه استفاده کرد، بنابراین ضروری است در قزوین نیز هرچه سریع‌تر یک پیشنهاد جامع و عملیاتی تدوین شود.

به گفته این مسئول، در این طرح پیشنهادی باید راهبرد‌های کلان، کارکرد‌های مشخص و وظایف دقیق همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان در زمینه توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی به وضوح تعریف شده باشد تا همه نهاد‌ها بدانند نقش و مسیر حرکت آنها چیست تا بتوانند اقدامات عملی و هماهنگ را با سرعت آغاز کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین بیان کرد: تمرکز و سرمایه‌گذاری برروی توسعه هوش مصنوعی، نه تنها می‌تواند به بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر شود، بلکه زمینه‌ساز ایجاد مشاغل نوین، جذب سرمایه‌های فناورانه و ارتقای جایگاه منطقه‌ای قزوین به عنوان یک قطب فناوری خواهد بود.

منبع: ایرنا