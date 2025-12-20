باشگاه خبرنگاران جوان - جواد حق‌لطفی معاون امور عمرانی استاندار قزوین روز شنبه در آغاز رزمایش طرح زمستانی استان قزوین گفت: استان قزوین به عنوان یکی از ۱۱ استان برف‌گیر کشور، نقش مهمی در تامین ایمنی سفر‌های جاده‌ای دارد و ماموریت اصلی دستگاه‌های اجرایی استان در این طرح، ایجاد آرامش و امنیت برای مسافران است.

وی افزود: حضور نیرو‌های امدادی در مسیر‌های برف‌گیر و کوهستانی علاوه بر ارایه خدمات فنی و راهداری، حس امنیت و اطمینان را به مردم و رانندگان منتقل می‌کند و آمادگی کامل آنها در مقابله با بارش‌های زمستانی نیز بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

حق‌لطفی با بیان اینکه جاده‌های ارتباطی قزوین از پرترددترین مسیر‌های کشور محسوب می‌شوند، ادامه داد: در طرح زمستانی امسال در مجموع یک هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی شامل راهداران، امدادگران و انتظامی به همراه خودرو و ماشین‌آلات تخصصی سبک و سنگین در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند.

معاون استاندار قزوین ضمن قدردانی از همکاری پلیس‌راه و دستگاه‌های امدادی استان، تاکید کرد: از امروز نظارت‌ها برای جلوگیری از تردد خودرو‌های فاقد زنجیر چرخ در مسیر‌های کوهستانی تشدید می‌شود تا از حوادث و تصادفات احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی مستمر در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره شرایط جوی، وضعیت راه‌ها و آموزش نکات رانندگی در زمستان تاکید کرد و افزود: رانندگی در فصل سرما نیازمند رعایت نکات ایمنی ویژه است و آگاهی رسانی به مردم می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و حوادث جلوگیری کند.

حق‌لطفی، ضمن تبریک به مناسبت هفته حمل‌ونقل و راهداری از تلاش همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در برگزاری رزمایش‌ها و طرح‌های ایمنی قدردانی کرد و گفت: همکاری میان راهداری، پلیس، امداد و نجات و مدیریت بحران در این فصل نقش مؤثری در آرامش و سلامت سفر‌های زمستانی دارد.

کاهش سوانح رانندگی هدف اصلی در طرح زمستانی است

سرهنگ علی‌اصغر جمالی جانشین فرماندهی انتظامی قزوین از آغاز رزمایش طرح زمستانی در این استان از ۲۶ آذرماه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: هدف از اجرای طرح، ارتقای هماهنگی بین یگان‌های امدادی و خدمات‌رسان برای جلوگیری از انسداد محور‌های کوهستانی و کاهش حوادث رانندگی در فصل سرما است.

وی با اشاره به کوهستانی بودن بخشی از جاده‌های قزوین، افزود: هدف اصلی اجرای این طرح، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و همچنین ارتقای تعامل در مواقع بحرانی است تا در صورت بروز حادثه، امدادرسانی با سرعت، دقت و هم‌افزایی کامل انجام شود و از بروز نارضایتی و در راه ماندگی مردم جلوگیری شود.

به گفته جمالی، اطلاع‌رسانی دقیق از وضعیت جوی و ساماندهی مسافران در شرایط خاص از دیگر محور‌های مهم این طرح است.

وی ادامه داد: در مواقع بارش شدید یا انسداد مسیرها، اسکان موقت در راه‌ماندگان و مدیریت شرایط اضطراری از وظایف مهم یگان‌های امدادی محسوب می‌شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین بیان کرد: کاهش میزان مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات، برخورد قانونی با تخلفات حادثه‌ساز و جلب رضایت مردم از جمله اهداف اصلی طرح زمستانی است که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استان این موضوع محقق شود.

رزمایش زمستانی فصل جهاد هوشیارانه است

سرهنگ حسین تقی‌خانی رییس پلیس راه قزوین هم با تاکید بر جایگاه راهبردی استان در نقشه جاده‌های ارتباطی کشور گفت: قزوین به عنوان قلب تپنده تردد جاده‌ای ایران، در فصل سرد سال میدان رزمایش و جهاد هوشیارانه همه دستگاه‌های امدادی است تا هیچ مسیر و گردنه‌ای در برابر سرمای زمستان به بن‌بست خدمات عمومی تبدیل نشود.

وی با اشاره به اینکه قزوین شاهراه کشور و پل ارتباطی شمال غرب، غرب و شمال با پایتخت به شمار می‌رود و نام گردنه‌هایی، چون عجیب، آوج، کوهین و قسطین لار، برای رانندگان نشانه‌ای از سختی راه است، تاکید کرد: حضور نیرو‌های پلیس‌راه، راهداری، اورژانس، هلال‌احمر و آتش‌نشانی در این نقاط بحرانی، دل‌نگرانی رانندگان را به آرامش تبدیل می‌کند.

این مسئول انتظامی اضافه کرد: در طرح زمستانی امسال، سه راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفته، ابتدا هم‌افزایی بی‌درنگ میان دستگاه‌های امدادی، چرا که ما پیکره واحدی برای باز نگاه داشتن شریان‌های حیاتی کشور هستیم، سپس سرعت و دقت در عمل، زیرا در سرمای زیر صفر درجه حتی ثانیه‌ها تعیین کننده‌اند و در نهایت تکریم مردم در کنار اجرای قاطع مقررات که ضامن ایمنی و اعتماد عمومی است.

وی از نیرو‌های پلیس‌راه خواست تا با مدیریت پیش‌دستانه و انضباط بخشی، پیش از وقوع حادثه سدی در برابر خطر باشند و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز خواست تا با حضور میدانی خود اجازه ندهند هیچ راهی بسته شود.

سرهنگ تقی‌خانی همچنین از نیرو‌های امداد و نجات به عنوان «فرشتگان لحظه‌های سخت» یاد کرد و گفت: فداکاری آنان موجب می‌شود زمان طلایی امدادرسانی به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه امسال و در طرح زمستانی پلیس‌راه هیچ مرز اداری نباید مانع از سرعت امدادرسانی شود، تاکید کرد: هدف روشن است، کاهش تلفات و تامین ایمنی کامل مسافران که‌باید تا پایان طرح و با اهتمام دنبال شود.

رییس پلیس راه استان قزوین ضمن قدردانی از تمامی نیرو‌های حاضر در طرح زمستانی استان قزوین، تاکید کرد: حضور میدانی، خدمت‌رسانی در لحظه و اطلاع‌رسانی دقیق، ضامن آن خواهد بود که زمستان امسال برای هیچ خانواده‌ای تلخ نشود.

در پایان این مراسم، رزمایش خودرویی نیرو‌های امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان با حضور خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین از مقابل جایگاه برگزار شد.