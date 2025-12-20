باشگاه خبرنگاران جوان - آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر تا روز جمعه (۲۸ آذرماه) اعلام شد.

نمایش «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی که از ۱۱ آذرماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۵ هزار و ۳۱۱ مخاطب، ۲میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت‌پیشه که از چهارم آذرماه اجرای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ صندلی و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۲۲ اجرا و میزبانی از یک هزار و ۶۰۷ تماشاگر به فروشی معادل ۳۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی که از ۱۲ آذر ماه در تالار ۹۶ نفری قشقایی با قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با مجموع ۱۵ اجرا، میزبانی از ۴۱۸مخاطب به فروشی معادل ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری که از ۱۲ آذر در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ۱۵ اجرا و میزبانی از ۶۷۱ تماشاگر، ۱۲۰ میلیون و ۶۵۲هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی که از ۲۸ آذرماه اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت مخاطب ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرد تاکنون با یک اجرا و میزبانی از ۳۵ تماشاگر به فروشی معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی هم که از ۲۸ آذرماه اجرای خود را در تالار سایه با ظرفیت تماشاگر ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، با یک اجرا و میزبانی از ۶۲ تماشاگر معادل ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندگی در تئاتر» به کارگردانی حبیب دانش که از ۲۵ آبان ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان به صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰ اجرا، میزبانی از یکهزار و ۲۳۵ مخاطب به فروشی معادل ۲۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کوارتت تن در بافه‌های باد» به کارگردانی احسان مالمیرنیز که از ۱۲ آذر ماه اجرای خود را در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۱۶ اجرا، میزبانی از ۳۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۵۹ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در تالار هنر، نمایش «افسانه پر طلا» به کارگردانی علی شاه‌صفیکه از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری به روی صحنه رفته است، با ۱۵ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۵۷۶ تماشاگر باشد و به فروش ۶۹ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان دست یابد.

در همین سالن، نمایش «راز نجات گیرا» به کارگردانی حسین فدایی‌حسین که از ۱۱ آذر در این سالن با ظرفیت ۲۴۴ نفری روی صحنه رفته است، با ۱۳ اجرا و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان توانست میزبان ۳۶۱ تماشاگر باشد و به فروش ۲۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان دست یابد.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «ناگهان پیت حلبی» به کارگردانی محمد ستوده که از ۲۸ آذر با ظرفیت سالن۲۳۶ صندلی به صحنه رفته است؛ با یک اجرا، میزبان ۸۲ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۱۹۸ هزار تومانی، مبلغ ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان فروش دست یافته است.

مجموع تعداد کل تماشاگران مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج از شروع تا روز جمعه (۲۸ آذرماه) با احتساب مهمان و تخفیف به عدد ۱۰ هزار و ۷۲۱ نفر رسیده است.

تخفیف ۵۰ درصدی نمایش‌های تئاتر شهر در «شب یلدا»

بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در مجموعه تئاترشهر با تصمیم مدیریت این مجموعه، همکاری سامانه‌های فروش و موافقت گروه‌های اجرایی، به مناسب «شب یلدا» روز یکشنبه (۳۰ آذر ماه) با ۵۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.

تمامی تماشاگرانی که مایل به استفاده از این تسهیلات هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های فروش و مراجعه حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر از تسهیلات تخفیف ۵۰ درصدی خرید بلیت نمایش‌های به صحنه رفته در این مجموعه استفاده کنند.

بر اساس این اطلاعیه با همکاری و مساعدت سامانه‌های فروش بلیت، ۵۰ درصد از مبلغ پرداخت شده توسط آن دسته از تماشاگرانی که قبل از انتشار این اطلاعیه نسبت به خرید بلیت نمایش‌ها در روز یکشنبه (۳۰ آذرماه) در روزهای قبل اقدام کرده‌اند، طی روزهای پیش رو «عودت» داده شده و این دسته از مخاطبان نیز مشمول تسهیلات ۵۰ درصد تخفیف ویژه شب یلدا مجموعه تئاتر شهر می‌شوند.

هم‌اکنون نمایش‌های «باد زرد ونگوک» به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در تالار اصلی، «سیندرلا» به کارگردانی احسان فلاحت پیشه در تالار چهارسو، «ناتنی، تاریخ جنون» به کارگردانی سجاد یاری در تالار قشقایی، «شب سوئیت» به کارگردانی کیانوش احمدی در تالار قشقایی، «کشتن موتسارت یا بلعیدن پای اختاپوس» به کارگردانی آرش سنجابی در تالار سایه، «قصاب» به کارگردانی شاهو رستمی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.