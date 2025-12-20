باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مردم برغان از دیرباز آیین‌های ویژه‌ای برای بلندترین شب سال داشته‌اند؛ آیین‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با همان اصالت اجرا می‌شود.

در این شب، خانواده‌ها و اقوام نزدیک در کنار یکدیگر گرد می‌آیند و تا پاسی از شب به شب‌نشینی و گفت‌وگو می‌پردازند.

بر سر سفره یلدایی، محصولات بومی روستا از جمله گردو، توت، خرمالو، هندوانه و انار قرار می‌گیرد و شام این دورهمی‌ها نیز معمولاً با غذاهایی مانند رشته‌پلو یا ماهی‌پلو همراه است.

حافظ‌خوانی و شاهنامه‌خوانی نیز از دیگر رسوم دیرینه مردم برغان در شب چله است؛ آیینی که شور و حال ویژه‌ای به این شب زمستانی می‌بخشد.