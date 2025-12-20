شب یلدا در روستای تاریخی برغان از توابع بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ، همچون گذشته با حال‌وهوایی گرم و صمیمی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مردم برغان از دیرباز آیین‌های ویژه‌ای برای بلندترین شب سال داشته‌اند؛ آیین‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با همان اصالت اجرا می‌شود.

در این شب، خانواده‌ها و اقوام نزدیک در کنار یکدیگر گرد می‌آیند و تا پاسی از شب به شب‌نشینی و گفت‌وگو می‌پردازند. 

بر سر سفره یلدایی، محصولات بومی روستا از جمله گردو، توت، خرمالو، هندوانه و انار قرار می‌گیرد و شام این دورهمی‌ها نیز معمولاً با غذاهایی مانند رشته‌پلو یا ماهی‌پلو همراه است.

حافظ‌خوانی و شاهنامه‌خوانی نیز از دیگر رسوم دیرینه مردم برغان در شب چله است؛ آیینی که شور و حال ویژه‌ای به این شب زمستانی می‌بخشد.

برچسب ها: شب چله ، روستای برغان
خبرهای مرتبط
طبیعت پاییزی روستای تاریخی برغان در استان البرز‎
برغان در مسیر ثبت جهانی دهکده‌های جهانی گردشگری
باشگاه خبرنگاران جوان البرز گزارش می‌دهد؛
حسینیه اعظم برغان، روایت۶۰۰ساله البرز از عاشورا/ جایی که تاریخ با هنر درمی‌آمیزد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای یک شهرستان البرز، ناسالم برای گروه‌های حساس
پیش‌بینی یخبندان برای البرز
آداب و رسوم شب چله در روستای برغان
آخرین اخبار
آداب و رسوم شب چله در روستای برغان
پیش‌بینی یخبندان برای البرز
هوای یک شهرستان البرز، ناسالم برای گروه‌های حساس
لباس مقدس راهداری پیام‌آور امید و آرامش برای مردم در جاده‌هاست
مُشکفی و توآرده؛ خوراکی‌های سنتی شب‌نشینی‌ و‌ شب یلدایی
ساخت‌وساز در بستر رودخانه فصلی فشند؛ زنگ خطر یک بحران بالقوه