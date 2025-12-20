باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز شنبه ۲۹ آذرماه، «نشست هم‌اندیشی ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت با وزیر نیرو» با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو برگزار شد، جلسه‌ای که با هدف بررسی آخرین وضعیت حوزه آب و برق کشور، تبیین اقدامات انجام‌شده و تقویت هماهنگی رسانه‌ای در حوزه ستادی وزارت نیرو برگزار شد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت، به شرایط خاص جوی کشور در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: کشور طی روزهای گذشته با نابه‌هنجاری‌های شدید بارشی مواجه بود که مدیریت وضعیت سدها و زیرساخت‌های آب و برق را با دشواری‌هایی همراه کرد.

وی افزود: شدت بارش‌ها در برخی مناطق جنوبی کشور موجب بروز خساراتی از جمله شکستن خطوط انتقال آب و قطع دکل‌های برق شد، اما این مشکلات با پیگیری مستمر و اقدامات سریع وزارت نیرو در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.

وزیر نیرو با ابراز نگرانی از پیامدهای احتمالی بارش‌های اخیر اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که بارش‌ها منجر به افزایش مصرف آب شود. با وجود بارندگی‌های اخیر، همچنان باید الگوی صحیح مصرف آب حفظ شود، زیرا حتی شرایط نرمال بارشی نیز قادر به جبران کم‌بارشی‌های چند سال گذشته نخواهد بود.

وی در همین رابطه تأکید کرد: طرح‌های اجراشده در حوزه مدیریت خشکسالی باید بدون وقفه ادامه یابد.

۵۰ میلیارد مترمکعب بدهی آبی به طبیعت داریم

علی‌آبادی با اشاره به وضعیت منابع آب کشور افزود: در حال حاضر حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب بدهی آبی به طبیعت داریم که همین موضوع سبب از دست رفتن بخشی از سفره‌های آب زیرزمینی شده است. تنها در صورت تداوم ترسالی می‌توان به بهبود نسبی این شرایط امیدوار بود.

وی یکی از اقدامات مؤثر وزارت نیرو در بهبود مدیریت آب را نشت‌یابی و نشت‌گیری از شبکه‌های توزیع دانست و گفت: در دوره‌های گذشته سالانه حدود ۵ هزار کیلومتر عملیات نشت‌یابی انجام می‌شد، اما این رقم در دوره کنونی به ۸ هزار کیلومتر افزایش یافته و تا پایان سال نیز رشد بیشتری خواهد داشت. این اقدام نقش مهمی در کاهش هدررفت آب ایفا می‌کند.

۶۸ هزار انشعاب بدمصرف آب قطع شد

وزیر نیرو همچنین از برخورد با مشترکان بدمصرف خبر داد و با اشاره به اینکه یکی از نکات مثبت دشواری‌های اخیر در تأمین آب، اصلاح تدریجی الگوی مصرف در بخش‌های مختلف بوده است، تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۸ هزار انشعاب بدمصرف آب قطع شده است. مبالغ بالای قبوض این مشترکان، قیمت واقعی آب نیست بلکه جریمه مصرف خارج از الگوست.

علی‌آبادی تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف تنها محدود به بخش خانگی نیست و افزود: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آمایش سرزمینی، اصلاح الگوی کشت با استفاده از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است تا مصرف آب در بخش کشاورزی نیز بهینه شود.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه بارورسازی ابرها اشاره کرد و گفت: این سیاست با تمام توان در حال پیگیری است و سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی به‌عنوان بازوی تخصصی وزارت نیرو، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در حال توسعه فناوری‌های مرتبط است.

وی افزود: بومی‌سازی این فناوری‌ها باعث کاهش هزینه تمام‌شده و نمونه‌ای از اقدامات جهادی دولت چهاردهم محسوب می‌شود.

علی‌آبادی همچنین از گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه آب خبر داد و اظهار کرد: وزارت نیرو تلاش کرده است همکاری با کشورهای منطقه را برای مقابله با چالش کم‌آبی افزایش دهد. در عین حال، پیگیری دریافت حق‌آبه ایران از کشورهای همسایه ادامه دارد، هرچند خشکسالی در آن کشورها، موانعی را در این مسیر ایجاد کرده است.

در روزهای آینده ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی وارد مدار خواهد شد

وزیر نیرو استفاده از پمپ و مخزن در منازل را اقدامی مؤثر در مدیریت مصرف آب خانگی دانست و افزود: راه‌اندازی بازار آب‌های نامتعارف و بازار بهره‌وری در بورس انرژی، مشابه تجربه موفق گواهی صرفه‌جویی برق، می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بهینه مصرف آب ایفا کند.

وی در ادامه به دستاوردهای بخش برق اشاره کرد و گفت: در روزهای آینده ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خورشیدی وارد مدار خواهد شد. این میزان در گذشته دستاوردی بزرگ محسوب می‌شد، اما امروز در وزارت نیروی دولت چهاردهم به یک روند هفتگی تبدیل شده است. همچنین نیروگاه رودشور پس از ۲۳ سال وقفه، با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات به بهره‌برداری رسید و برای نخستین‌بار ترکیب سه توربین گازی، سه بویلر بازیاب حرارت و یک توربین بخار در یک نیروگاه عملیاتی شد.

علی‌آبادی در پایان با اشاره به بهره‌برداری از نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ۵ مگاواتی کشور و پیشتازی ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در بخش نیروگاه‌های بادی نیز قراردادهایی معادل ۲ هزار مگاوات امضا شده است که در آن از توان تولید داخل و توربین‌های خارجی به‌صورت هم‌زمان استفاده خواهد شد.

