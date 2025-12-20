مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در مدیریت پسماند شهری باید موضوع کاهش تولید پسماند مورد توجه جدی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث سفیدی گفت: مسئله‌ی پسماند و مدیریت آن در حوزه‌ی وظایف شهرداری‌ها قرار دارد، اما متاسفانه به جز شهر اردبیل، مدیریت پسماند در سایر شهر‌های استان استاندارد‌های لازم را ندارد.

او افزود: مدیریت پسماند به دلیل نقش آن در حفظ سلامت شهروندان یکی از مسائل اصلی در محیط زیست شهری است و شهرداری‌ها باید آن را جدی بگیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان داشت: باید رویکرد کاهش پسماند و مدیریت مصرف را در برنامه‌های مدیریت پسماند دنبال کنیم و انتظار داریم شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک الگو این رویکرد را در برنامه‌های خود رعایت کنند.

او تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، از ارائه طرح توسط سرمایه گذاران و شرکت‌های دانش بنیان استقبال می‌کنیم و آماده‌ی همکاری در این حوزه هستیم.

سفیدی همچنین خواستار تشکیل سازمان مدیریت پسماند استانی شد و آن را گام مثبتی در راستای اجرای مدیریت یکپارچه پسماند در استان عنوان کرد.

منبع: محیط زیست