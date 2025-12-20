باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه بحران گرسنگی مردم غزه + فیلم

سازمان ملل اعلام کرده با وجود آتش بس وضع مردم غزه از نظر دسترسی به آب و غذا بحرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دبیر کل سازمان ملل هم آتش بس غزه را بسیار شکننده و ناپایدار دانست و اعلام کرد: رژیم صهیونیستی موظف است از رأی دیوان بین المللی دادگستری تبعیت کنند.

 

