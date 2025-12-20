در شرایطی که نظام سلامت افغانستان با چالشهای جدی در حوزه آموزشهای تخصصی و دسترسی به دانش بهروز پزشکی مواجه است، برگزاری رویدادهای علمی هدفمند میتواند نقشی فراتر از یک برنامه آموزشی ایفا کند. کنفرانس تخصصی «تشخیص ضایعات پستان با سونوگرافی پیشرفته» که صبح پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سالن همایش مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد، نمونهای روشن از چنین رویکردی است؛ رویدادی که نهتنها به انتقال دانش پرداخت، بلکه به یکی از نیازهای اساسی جامعه پزشکی کشور پاسخ داد.
حضور گسترده پزشکان، کارشناسان و فعالان حوزه سلامت در این کنفرانس، نشان داد که موضوع تشخیص زودهنگام ضایعات پستان و بهرهگیری از فناوریهای نوین تصویربرداری، به یک دغدغه جدی در میان متخصصان افغان تبدیل شده است؛ دغدغهای که مستقیماً با افزایش شانس درمان، کاهش هزینههای درمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران ارتباط دارد.
این کنفرانس به همت ایران کلینیک، درمانگاه خیریهای با سابقه چندساله فعالیت مستمر در افغانستان، برگزار شد؛ مجموعهای که طی سالهای اخیر، آموزش تخصصی و انتقال دانش علمی را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از مأموریت خود تعریف کرده و تلاش کرده است خلأهای آموزشی موجود را بهصورت هدفمند پوشش دهد.
تمرکز اصلی این رویداد علمی بر تشخیص زودهنگام ضایعات پستان و معرفی جدیدترین استانداردها و فناوریهای سونوگرافی پیشرفته بود؛ حوزهای که در ادبیات پزشکی امروز، یکی از کلیدیترین عوامل موفقیت درمان محسوب میشود. در بسیاری از موارد، تفاوت میان تشخیص بهموقع و تشخیص دیرهنگام، به معنای تفاوت میان درمان مؤثر و پیامدهای جبرانناپذیر است.
در همین چارچوب، دکتر آزاده هاشمی بهعنوان سخنران اصلی کنفرانس، تازهترین یافتهها و استانداردهای تشخیصی در حوزه تصویربرداری پستان را ارائه کرد. وی ضمن تشریح چالشهای موجود در تشخیص ضایعات پستان، به نقش فناوریهای پیشرفته سونوگرافی و اهمیت تفسیر دقیق تصاویر در بهبود نتایج درمانی پرداخت؛ مباحثی که با پرسشها و مشارکت فعال شرکتکنندگان همراه شد و فضای تعاملی قابل توجهی را رقم زد.
یکی از ویژگیهای قابل توجه این کنفرانس، برگزاری همزمان آن بهصورت حضوری و وبینار آنلاین بود؛ رویکردی که امکان دسترسی پزشکان و کارشناسان خارج از هرات را نیز به این آموزش تخصصی فراهم کرد. ایران کلینیک با سرمایهگذاری بر زیرساختهای آموزشی نوین، تلاش کرده است محدودیتهای جغرافیایی و ساختاری را تا حد امکان کاهش دهد و آموزش را به دسترسپذیرترین شکل ممکن ارائه کند.
دعوت از اساتید برجسته ایرانی برای سخنرانی در این کنفرانسها نیز بخشی از همین نگاه است؛ اقدامی که ضمن ارتقای سطح علمی برنامهها، به ایجاد پیوند علمی میان متخصصان ایران و افغانستان کمک کرده و زمینه تبادل تجربه و دانش را فراهم آورده است.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی برگزارکنندگان، بیش از ۲۰۰ نفر از پزشکان و فعالان حوزه سلامت، بهصورت حضوری و آنلاین در کنفرانس «تشخیص ضایعات پستان با سونوگرافی پیشرفته» شرکت کردند؛ آماری که از نیاز جدی به چنین آموزشهایی حکایت دارد.
شرکتکنندگان وبینار آنلاین نیز رضایت خود را از کیفیت محتوای آموزشی، نحوه برگزاری و سهولت دسترسی اعلام کردند؛ بازخوردی که نشان میدهد استفاده هوشمندانه از بسترهای دیجیتال میتواند بخشی از شکاف آموزشی موجود را جبران کند.
نگاهی به فعالیتهای ایران کلینیک در یک سال گذشته نشان میدهد این کنفرانس، بخشی از یک برنامه مقطعی نبوده است. برگزاری رویدادهایی همچون کنفرانس بینالمللی دیابت، کنفرانس سندروم تخمدان پلیکیستیک و کنفرانس بینالمللی مدیریت زخم، بیانگر یک رویکرد منسجم، مستمر و مبتنی بر نیازسنجی واقعی در حوزه آموزش پزشکی افغانستان است.
در گفتوگو با شرکتکنندگان، رضایت از سطح علمی کنفرانس و کیفیت ارائهها بهوضوح قابل مشاهده بود. بسیاری از پزشکان و کارشناسان، بر اهمیت برگزاری دورههای آموزشی رایگان در هرات تأکید کردند و این رویدادها را فرصتی نادر برای بهروزرسانی دانش تخصصی خود دانستند.
برخی نیز با اشاره به محدودیتهای موجود برای ادامه تحصیل بانوان در افغانستان، چنین کنفرانسهایی را «امیدبخش» و «ضروری» توصیف کردند و معتقد بودند این برنامهها میتواند نقش مهمی در حفظ پویایی جامعه علمی و جلوگیری از رکود دانش تخصصی در کشور ایفا کند.
مسئولان ایران کلینیک اعلام کردهاند که قصد دارند با تداوم برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی تخصصی، چه بهصورت حضوری و چه آنلاین، بستر تبادل دانش و تجربه را بیش از پیش گسترش دهند؛ مسیری که نهتنها به ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر میشود، بلکه جایگاه علمی این مجموعه را در افغانستان و منطقه تقویت خواهد کرد.
کنفرانس «تشخیص ضایعات پستان با سونوگرافی پیشرفته» را میتوان نمونهای روشن از پیوند آموزش تخصصی، مسئولیت اجتماعی و توسعه علمی دانست؛ رویدادی که نشان میدهد ایران کلینیک، فراتر از یک درمانگاه خیریه، در حال ایفای نقشی اثرگذار در آینده پزشکی و علمی افغانستان است.