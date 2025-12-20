باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود رمضان‌پور با اشاره به شرایط نامساعد جوی و مواج بودن دریا، گفت: با وجود ناپایداری شرایط آب‌وهوایی، این کشتی به‌صورت ایمن در اسکله بندر شهید رجایی پهلوگیری کرد و عملیات تخلیه محموله آن آغاز شد.

وی افزود: این محموله در راستای تأمین و افزایش ذخایر استراتژیک کشور و از محل خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور شده است که با هماهنگی و تلاش عوامل اجرایی بندری و دستگاه‌های ذی‌ربط، فرآیند پهلوگیری با موفقیت انجام شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان با بیان اینکه تخلیه و انتقال گندم‌ها به مراکز ذخیره‌سازی در حال انجام است، تصریح کرد: با ورود این محموله، میزان موجودی کالاهای اساسی کشور افزایش یافته و گندم‌های کیفی برای تولید آرد در اختیار کارخانه‌های آردسازی قرار می‌گیرد.

رمضان‌پور تأکید کرد: بندر شهید رجایی به‌عنوان یکی از بنادر مهم کشور نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی و پایداری بازار کالاهای اساسی دارد.

منبع :اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان