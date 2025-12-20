باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سردار جلالی بر لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص وظایف و تکالیف مصرح سازمان‌های نیرو‌های مسلح ابلاغی دبیرخانه کمیته دائمی تاکید شد.

همچنین اهمیت تنظیم برنامه‌های اجرایی نیرو‌های مسلح براساس رویکرد‌ها و راهبرد‌های ابلاغی و پیش بینی اعتبارات لازم در برنامه‌های عملیاتی و جاری مورد تاکید قرار گرفت.

اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل پناهگاه‌های شهری، اسکان موقت و اضطراری (دستورالعمل شهید شاطری) از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین تاکید بر اجرای دستورالعمل آماده باش دستگاه‌های بخش کشوری در برابر تهدیدات نظامی دشمن و ارتقای امادگی لازم چه در نیرو‌های مسلح و چه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی زیرساخت‌های کشور از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود.

تشریح طرح ملی آمادگی و پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و پرتوی، نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور، نظام مصونسازی و عملیات پدافند شیمیایی، آئین نامه اجرائی پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی، دستورالعمل عملیاتی پدافند سایبری زیرساخت‌های صنعتی کشور و آئین نامه اجرایی نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با سامانه فرماندهی و واپایش سازمان با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تبیین وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح و دستورالعمل‌های مذکور از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

منبع: سازمان پدافند غیرعامل کشور