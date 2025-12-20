رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، بر لزوم اجرای وظایف و تکالیف سازمان‌های نیرو‌های مسلح تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که به میزبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، سردار جلالی بر لزوم ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته درخصوص وظایف و تکالیف مصرح سازمان‌های نیرو‌های مسلح ابلاغی دبیرخانه کمیته دائمی تاکید شد.

همچنین اهمیت تنظیم برنامه‌های اجرایی نیرو‌های مسلح براساس رویکرد‌ها و راهبرد‌های ابلاغی و پیش بینی اعتبارات لازم در برنامه‌های عملیاتی و جاری مورد تاکید قرار گرفت.

اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل پناهگاه‌های شهری، اسکان موقت و اضطراری (دستورالعمل شهید شاطری) از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین تاکید بر اجرای دستورالعمل آماده باش دستگاه‌های بخش کشوری در برابر تهدیدات نظامی دشمن و ارتقای امادگی لازم چه در نیرو‌های مسلح و چه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی زیرساخت‌های کشور از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود.

تشریح طرح ملی آمادگی و پاسخ به تهدیدات هسته‌ای و پرتوی، نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور، نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور، نظام مصونسازی و عملیات پدافند شیمیایی، آئین نامه اجرائی پدافند غیرعامل مرزبانی زیستی، دستورالعمل عملیاتی پدافند سایبری زیرساخت‌های صنعتی کشور و آئین نامه اجرایی نحوه تبادل داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با سامانه فرماندهی و واپایش سازمان با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تبیین وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران در طرح و دستورالعمل‌های مذکور از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

منبع: سازمان پدافند غیرعامل کشور

برچسب ها: فرمانده کل ارتش ، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ، نیروهای مسلح
خبرهای مرتبط
سردار جلالی: «فناوری» حرف اول را در جنگ‌های نوین می‌زند
سردار جلالی: سازمان پدافند غیرعامل برای همکاری با نیروی پدافند هوایی آمادگی کامل دارد
جانشین قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص): نیازمند نهادینه شدن تفکر راهبردی پدافند غیرعامل هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۹ آذر
وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی مؤثر برای تقویت بودجه شهرداری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها
شبکه‌های اصلی و نیمه‌اصلی حمل‌ونقل اصلاح شوند/ سالی چندهزار کشته در جاده‌ها، قابل قبول نیست
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت کمک‌هزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد دارای اتیسم
کدخدایی: «ایرانمَرد» شعار بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد
پیام تبریک پزشکیان به امیر قطر
وزارت صمت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بودجه گرفته است/ باید ارز را به واردکنندگان بدهند
عراقچی: نگاه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی عینی، واقعی و عملیاتی است
وحدت و همدلی راز عزت و بقای جامعه اسلامی است
عارف: بازار سرمایه آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد است
آخرین اخبار
هماهنگی تهران و باکو برای تسریع و افزایش تردد مرزی در آستارا
آمادگی ایران برای تقویت هماهنگی‌های چندجانبه با چین
پیام تبریک پزشکیان به امیر قطر
کدخدایی: «ایرانمَرد» شعار بزرگداشت سالگرد شهید سلیمانی انتخاب شد
عارف: بازار سرمایه آینه شفاف اعتماد عمومی به اقتصاد است
وزارت صمت برای واردات خودرو ۲ میلیارد یورو بودجه گرفته است/ باید ارز را به واردکنندگان بدهند
عراقچی: نگاه وزارت امور خارجه به دیپلماسی اقتصادی عینی، واقعی و عملیاتی است
شبکه‌های اصلی و نیمه‌اصلی حمل‌ونقل اصلاح شوند/ سالی چندهزار کشته در جاده‌ها، قابل قبول نیست
وحدت و همدلی راز عزت و بقای جامعه اسلامی است
پرداخت معوقات مابه‌التفاوت کمک‌هزینه مراقبت در منزل معلولان و افراد دارای اتیسم
وصول برخط مالیات بر ارزش افزوده؛ گامی مؤثر برای تقویت بودجه شهرداری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۹ آذر
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد