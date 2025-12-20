باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامیار چهری، معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا از اجرای موفق مرحله نخست طرح سراسری مقابله با سرقت‌های خرد در کشور خبر داد و اظهار داشت: این طرح سه روزه با تمرکز بر برخورد با سارقان حرفه‌ای و مهار سرقت‌های خرد، در تمامی استان‌ها به اجرا درآمد.

سرهنگ چهری در تشریح نتایج مرحله نخست این طرح افزود: در جریان اجرای این عملیات سراسری یک هزار و ۳۳۶ نفر سارق و ۸۲ نفر مالخر شناسایی و دستگیر شدند و همچنین ۲ هزار و ۲۵۴ فقره انواع سرقت مرتبط با خودرو کشف شد.

وی افزود: پلیس آگاهی در کنار مقابله با سرقت‌های کلان و سازمان یافته، برخورد با سرقت‌های خرد را نیز به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان در دستور کار قرار داده و با اجرای طرح‌های هدفمند این نوع جرایم را به صورت مستمر رصد و مهار می‌کند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: اجرای این طرح با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، اشراف عملیاتی، گشت‌های هدفمند و پیگیری تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد و نتایج آن بیانگر اثرگذاری رویکرد پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان است.

سرهنگ چهری ضمن توصیه به شهروندان به اینکه خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی همچون قفل پدال و … مجهز کنید، تاکید کرد: از رها کردن اشیای قیمتی داخل خودرو خودداری و همچنین از پارک اتومبیل در معابر کم نور و خلوت پرهیز کنید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس آگاهی با قاطعیت مقابله با سرقت‌های سازمان یافته و خرد را به صورت مستمر در دستور کار دارد و اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت و آرامش شهروندان را خدشه دار کنند.

منبع: مهر