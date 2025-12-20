باشگاه خبرنگاران جوان - طرح فبک، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی فرصتی ارزشمند برای مربیان، معلمان و علاقه‌مندان آموزش اندیشمندانه فراهم می‌آورد تا با استفاده از روش‌های تعامل‌محور و مبتنی بر تجربه‌ی زیسته، کودکان و نوجوانان را در مسیر پرسشگری، کشف و اندیشه‌ورزی همراهی کنند.

این مسیر آموزشی از کارگاه‌های مقدماتی آشنایی با فبک آغاز می‌شود و در ادامه، با برگزاری دوره‌های تخصصی‌تر و پیشرفته، به پرورش تسهیل‌گرانی توانمند و الهام‌بخش در زمینه فکرورزی برای نسل آینده منتهی می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این برنامه‌ها می‌توانند به وب‌سایت سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نشانی www.jtt.ir مراجعه کرده یا با شماره تلفن ۸۴۶۵۰ تماس بگیرند.

منبع: سازمان جهاد دانشگاهی تهران