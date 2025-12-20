باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - متیو ویتاکر، نماینده دائم آمریکا در ناتو به فاکس نیوز گفت که اوکراین باید برای ادامه خصومت‌ها در سال ۲۰۲۶ آماده باشد زیرا ممکن است توافق صلح تا پایان سال جاری هنوز نهایی نشده باشد.

او در جریان پخش تلویزیونی گفت: «اوکراین همچنین باید برای جنگیدن تا سال ۲۰۲۶ آماده باشد و به همین دلیل است که وام ۱۰۵ میلیارد دلاری اتحادیه اروپا برای تأمین مالی آن تصویب شد. همانطور که بدون توافق صلح وارد این زمستان می‌شویم، جنگ ادامه خواهد یافت.»

دارایی‌های مسدود شده روسیه

نشست اتحادیه اروپا در ساعات اولیه روز جمعه پس از بحثی که ۱۷ ساعت به طول انجامید و نتوانست بر مقاومت بلژیک غلبه کند و در مورد مصادره دارایی‌های روسیه به توافق برسد، پایان یافت. شرکت‌کنندگان در این جلسه، مسدود کردن نامحدود کمک‌های مالی خود را بدون هیچ چشم‌انداز واقعی برای بازگشت داوطلبانه در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، تأیید کردند.

کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین تأمین مالی کنند. این اتحادیه این پول را از طریق وام تأمین خواهد کرد، که مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک رسماً از مشارکت در آن خودداری کردند. اوکراین وام را با نرخ صفر درصد دریافت خواهد کرد و در صورت دریافت غرامت کامل از روسیه، که طبق گفته بروکسل، مبلغ آن بیش از نیم تریلیون یورو است، آن را بازپرداخت خواهد کرد.

کمیسیون اروپا پیش از این اوکراین را ورشکسته اعلام کرده بود و بر این اساس اعلام کرده بود که نمی‌تواند به آن وام بدهد. با این حال، مجبور شد مستقیماً و به صورت بلاعوض به کی یف کمک مالی کند.

منبع: تاس