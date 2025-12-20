طول شب یلدا در شهرهای مختلف ایران چقدر است؟

بر اساس محاسبات نجومی، طول شب یلدا در برخی شهرهای ایران به‌صورت تقریبی به شکل زیر است:

اردبیل: حدود ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه

رشت: حدود ۱۴ ساعت و ۲۵ دقیقه

تبریز: حدود ۱۴ ساعت و ۲۰ دقیقه

تهران: حدود ۱۴ ساعت

مشهد: حدود ۱۳ ساعت و ۵۵ دقیقه

اصفهان: حدود ۱۳ ساعت و ۴۵ دقیقه

شیراز: حدود ۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه

اهواز: حدود ۱۳ ساعت و ۲۰ دقیقه

بندرعباس: حدود ۱۳ ساعت

چابهار: حدود ۱۲ ساعت و ۵۵ دقیقه

کارشناسان تأکید می‌کنند این اعداد ممکن است بسته به سال، تا یکی دو دقیقه تغییر داشته باشند.

طولانی‌ترین شب یلدا کجا ثبت می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرهای شمال‌غرب و شمال ایران مانند اردبیل، رشت و تبریز، طولانی‌ترین شب یلدا را تجربه می‌کنند. در مقابل، شهرهای جنوبی کشور کوتاه‌ترین شب یلدا را دارند.

به همین دلیل، حس «بلندی شب» در مناطق شمالی بسیار محسوس‌تر است.

آیا شب یلدا همیشه دقیقاً رکورددار است؟ از نظر علمی، شب یلدا طولانی‌ترین شب سال محسوب می‌شود، اما اختلاف آن با شب‌های اطراف بسیار اندک است؛ گاهی فقط چند ثانیه. با این حال، در تقویم نجومی، انقلاب زمستانی همچنان معیار رسمی طولانی‌ترین شب سال است.