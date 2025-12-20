باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای جهانی گلبال در سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۶ تیم به میزبانی هانگژو چین برگزار میشود. قاره آسیا با ۵ تیم، آفریقا با ۳ تیم و قارههای اروپا و آمریکا هم با ۴ تیم در این رقابتها نماینده دارند.
گلبال ایران به عنوان یکی از ۵ تیم قاره آسیا سهمیه حضور در این رقابتها را کسب کرده است.
اسامی کشورهای شرکت کننده در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ که انتخابی پارالمپیک هم به حساب میآید، به این شرح است:
آسیا
۱- ایران
۲- تایلند
۳- چین
۴- ژاپن
۵- استرالیا
اروپا
۱- اوکراین
۲- ترکیه
۳- آلمان
۴- لیتوانی
آمریکا
۱- برزیل
۲- آرژانتین
۳- آمریکا
۴- کانادا
آفریقا
۱- الجزایر
۲- مصر
۳- کامرون