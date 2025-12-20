باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر خسروی، رییس مدیر بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز با اعلام این خبر گفت: طرح یکپارچه‌سازی پرونده‌های بیماران در قالب الکترونیکی از مردادماه امسال در این بیمارستان آغاز شده و در حال اجراست.

او با اشاره به روش‌های سنتی گذشته افزود: پیش از اجرای این طرح، پرونده‌های بیماران به‌صورت اوراق کاغذی ثبت و نگهداری می‌شد علاوه بر هزینه بالای چاپ و بایگانی، فضای زیادی را نیز اشغال می‌کرد.

رییس بیمارستان ابوعلی‌سینا در ادامه گفت: با هدف افزایش سرعت در دسترسی به اطلاعات، حذف نواقص احتمالی مدارک، ارتقای ماندگاری، خوانا بودن و یکپارچگی سوابق پزشکی، طرح الکترونیکی‌سازی مدارک از مردادماه در بیمارستان ابوعلی سینا شیراز شروع و اکنون به مرحله بهره‌برداری کامل رسیده است.

به گفته‌ی او، در اجرای این طرح، علاوه بر گزارش‌های پرستاری، فرم‌های بخش‌های ویژه و دستورات پزشکان از جمله شرح حال بیماران، سیر بیماری، دستورات پزشکی و اسناد اتاق عمل همچنین خلاصه پرونده و فرم‌های دستور پزشکی نیز به‌صورت الکترونیکی در آمده‌اند.

خسروی در ادامه با تأکید بر اهمیت این تحول بزرگ اظهار داشت: اجرای این طرح در بیمارستان ابوعلی‌سینا شیراز علاوه بر کاهش زمان دسترسی به اطلاعات بیماران، موجب افزایش امنیت و دقت در نگهداری پرونده‌های پزشکی شده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح در مردادماه سال جاری تاکنون، بیش از ۳۲۶ هزار برگه پرستاری، ۱۱۷۰۰ دستور پزشکی و ۱۲۵۰ برگه اتاق عمل در حوزه‌های مختلف از جمله؛ گزارش پرستاری، دستورات پزشکان، ICU، NICU، ارزیابی بزرگسالان، علائم حیاتی، شرح حال و معاینه، مراقبت قبل از عمل و شرح عمل به‌صورت الکترونیکی ثبت شده است.

منبع: بیمارستان پیوند اعضاء