باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین در نشست شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری هویت مستقل برای بخش شتابدهی، گفت: هدف این است، کسانی که در حوزه‌های مختلف زیست‌بوم نوآوری فعال هستند، بخش شتابدهی را نه یک فعالیت عمومی و بی هدف بلکه به‌عنوان یک حوزه تخصصی و حرفه‌ای ببینند.

وی با اشاره به نقش وزارت علوم و دانشگاه‌ها در اعطای مجوز‌های شتاب‌دهنده‌ها افزود: در کشور تعداد قابل توجهی شتاب‌دهنده وجود دارد و از میان آنها تعداد کمی به‌صورت جدی و حرفه‌ای فعالیت دارند و توان اجرای مأموریت‌های شتاب‌دهی را دارند.

معاون علمی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان و امکان بهره‌مندی شتاب‌دهنده‌های شرکتی از اعتبار مالیاتی گفت: تمام شتاب‌دهنده‌های شرکتی، چه دانش‌بنیان باشند یا نباشند، می‌توانند از ظرفیت‌های این قانون برای انجام تحقیق و توسعه صنایع استفاده کنند. همچنین اگر بتوانند ارتباط مؤثری با شرکت‌های بزرگ برقرار کرده و به برون‌سپاری طرح‌های پژوهشی کمک کنند.

به گفته افشین، تلاش می‌شود تا از این پس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) حتما با یک شتاب‌دهنده قرارداد همکاری و کارگزاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: هر شتاب‌دهنده باید از خدمات یک CVC بهره‌مند شود و تعیین این الزام در دستور کار قرار دارد.

تسهیلات بلاعوض تا سقف سه میلیارد تومان برای شتاب‌دهنده‌های سطح یک

معاون علمی رئیس‌جمهور از آماده بودن معاونت برای ارائه حمایت بلاعوض تا سقف سه میلیارد تومان به شتاب‌دهنده‌های سطح یک خبر و توضیح داد: این حمایت برای شتاب‌دهنده‌هایی است که ساختار سازمانی، امکانات، قرارداد‌های منتورینگ، و حسابرسی رسمی از سرمایه‌گذاری‌های خود را تا ۲۰ اسفند ارائه کنند، پس از بررسی مدارک، حمایت حداکثر طی ۴۵ روز اعطا خواهد شد.

افشین هدف از این طرح را بررسی وضعیت واقعی زیست‌بوم شتاب‌دهنده‌ها و تقویت نقش آنان در توسعه نوآوری کشور عنوان کرد و افزود: به‌زودی مکانیزم جدیدی با همکاری صندوق نوآوری طراحی خواهیم کرد تا تمرکز حمایت‌ها بر خود شتاب‌دهنده باشد، نه صرفاً استارتاپ‌های زیر مجموعه، و این امر مسیر رشد نوآوری را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

توسعه نوآوری و تعامل سازنده با معاونت علمی

محمدجواد صدری‌مهر، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیز در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به نقش کلیدی شتاب‌دهنده‌ها در شکل‌دهی زیست‌بوم فناوری کشور گفت: شتاب‌دهنده‌ها بار توسعه نوآوری در کشور را بر دوش کشیده‌اند و در استان‌های مختلف ظرفیت‌سازی‌های قابل توجهی انجام داده‌اند. کار شتاب‌دهی ذاتاً مبتنی بر ریسک است و ما باید تلاش کنیم ریسک سرمایه‌گذاری‌های جسورانه را برای آنان کاهش دهیم.

در نشست شتاب‌دهنده‌های منتخب ایران، نمایندگان شتاب‌دهنده‌ها به طرح مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های شتاب‌دهی در کشور مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری