باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرهاد شبیهی، مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح برنامه‌های تابستانی و پروژه‌های فعال در حوزه برق تهران پرداخت. او اعلام کرد: در حال حاضر ۴۵ پروژه حیاتی به ما ابلاغ شده و علاوه بر این، نزدیک به ۹۰ پروژه دیگر نیز در حال اجراست، که در مجموع بیش از ۱۳۰ پروژه فعال برق منطقه تهران داریم. امیدواریم هستیم که این برنامه‌ها ظرفیت برق منطقه‌ای تهران را به بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۶۰۰ مگا آمپر افزایش دهد.

شبیهی افزود: این افزایش ظرفیت باعث خواهد شد که پایداری شبکه برق تهران بهبود یابد و از حوادث ناترازی و ناپایداری که ممکن است رخ دهد جلوگیری شود. این برنامه‌ها به منظور پایداری ولتاژ و فرکانس و تامین بار شبکه برق تهران پیش‌بینی شده و در حال حاضر در حال اجراست.

او با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای این پروژه‌ها گفت: کار در تهران بسیار سخت و پیچیده است؛ در کل برنامه‌های بسیاری بزرگی برای تابستان داریم و امیدواریم در صورت تأمین منابع بتوانیم آنها را انجام دهیم.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران همچنین به نصب خازن‌های جدید اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۲۰ تا ۲۴ درصد ظرفیت خازن تهران افزایش یافته است.