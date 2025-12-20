آزادی ۱۰ زندانی از محل موقوفات سنندج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا وزیری، متولی موقوفه بازار آصف سنندج اظهار کرد: به مناسبت شب یلدا و در چارچوب نیات واقف، امسال نیز زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم مالی از محل درآمد این موقوفه فراهم شد.
وی افزود: برای این اقدام خیرخواهانه در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که از این میزان، ۳۶۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم مالی و ۴۰ میلیون تومان برای تهیه و توزیع بستههای معیشتی ویژه شب یلدا برای خانوادههای همین ۱۰ زندانی آزادشده اختصاص یافته است.
متولی موقوفه بازار آصف با اشاره به قدمت بیش از ۲۰۰ ساله این موقوفه تصریح کرد: موقوفه بازار آصف از قدیمیترین موقوفات استان کردستان به شمار میرود و یکی از نیات اصلی واقف آن، انجام خیرات و مبرات و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه است.
وزیری خاطرنشان کرد: هر ساله از محل این موقوفه، اقدامات متعددی در حوزههای اجتماعی و حمایتی از جمله آزادی زندانیان جرایم مالی انجام میشود تا این افراد بتوانند بار دیگر در کنار خانوادههای خود زندگی را از سر بگیرند.
وی در پایان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک میلیارد تومان از محل موقوفه بازار آصف سنندج در زمینههای مختلفی از جمله کمکهای درمانی، کمکهزینه جهیزیه، آزادی زندانیان جرایم مالی، کارآفرینی و سایر امور حمایتی، در راستای اجرای نیت واقف هزینه و اجرا شده است.