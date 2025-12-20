در جریان بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا، علیرضا پاکدل با رای اعضا به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا امروز (شنبه ۲۹ آذرماه) به میزبانی کشور مصر و قبل از برگزاری کنگره فدراسیون جهانی با حضور نمایندگان همه کشور‌های عضو برگزار شد. 

در این کنگره انتخابات رئیس، نواب رئیس و اعضای هیات رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا برای دوره ۴ ساله پیش رو نیز انجام شد که علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال ایران موفق شد با رای اعضای کنگره به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا انتخاب و معرفی شود.

این کرسی مهم و کلیدی در حالی برای هندبال ایران به دست آمد که پاکدل در ۴ سال اخیر به عنوان عضو هیات رئیسه کنفدراسیون هندبال آسیا فعالیت می‌کرد و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و پیشرفت چشمگیر هندبال ایران در این دوره موفق شد کرسی نایب رئیسی قاره کهن را به نام ایران بزند.

گفتنی است؛ «بدر محمد ذیاب صالح الذیاب» نیز در این انتخابات به صورت رسمی به عنوان رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا برای ۴ سال آینده انتخاب شد.

