باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - رزمایش مشترک طرح زمستانه با حضور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری، جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان از جمله پلیس راه و راهور فراجا، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی، آتش‌نشانی، شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره‌کل هواشناسی و سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این رزمایش، سنجش میزان آمادگی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌ها، بررسی نحوه هماهنگی و اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی و تمرین مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارش برف، کولاک، یخبندان و انسداد محور‌های مواصلاتی مورد توجه قرار گرفت.

نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با حضور فعال، منسجم و سازمان‌یافته در این رزمایش، توانمندی‌ها و آمادگی کامل خود را برای انجام عملیات امداد و نجات، اسکان اضطراری، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و ارائه خدمات به مسافران در شرایط سخت زمستانی به نمایش گذاشتند.

بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت پیشگیری، آمادگی و هماهنگی پیش از آغاز فصل سرما، اظهار کرد: اجرای طرح زمستانه با مشارکت همه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، نقش مؤثری در کاهش خسارات، تسریع در امدادرسانی و افزایش ایمنی هم‌استانی‌ها و مسافران خواهد داشت.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از نیرو‌های آموزش‌دیده، تجهیزات امدادی به‌روز، ناوگان عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات ثابت و سیار، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی شبانه‌روزی در ایام سرد سال را دارد.

طاهری اضافه کرد: این رزمایش در راستای اجرای طرح زمستانه و با هدف ارتقای سطح ایمنی، افزایش آمادگی عملیاتی و ایجاد آرامش عمومی برای شهروندان و مسافران برگزار شد و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان آمادگی خود را برای همکاری و هم‌افزایی حداکثری در مواجهه با حوادث احتمالی فصل زمستان اعلام کردند.