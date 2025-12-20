شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به مثبت شدن تاثیر دائمی معدل دانش آموزان پایه یازدهم اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنکور سراسری به عنوان اصلی‌ترین مسیر ورود به دانشگاه‌های کشور محسوب می‌شود. هر ساله داوطلبان بسیاری برای قبولی در دانشگاه با هم رقابت می‌کنند. اما با توجه به اینکه قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور به اندازه ۲۰ درصد اثرگذار است؛ متقاضیان کنکور پایه یازدهم ابراز نگرانی کردند وبا ارسال پیامی خواستار مثبت شدن دائمی معدل پایه یازدهم کنکور شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام تاثیر قطعی پایه یازدهم موجب نا امیدی ما جوانان و نوجوانان شده است. ما دانش آموزان سراسر کشور خواستار مثبت شدن دائمی معدل پایه یازدهم هستیم.

