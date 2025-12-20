مدیر مجموعه تاریخی فرهنگی سعدیه گفت: آیین شب چله همزمان با چهارمین سالگرد ثبت جهانی شب یلدا در جوار آرامگاه شیخ اجل سعدی شیرازی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین تجلی اردکانی گفت: این مراسم در آستانه فرارسیدن شب یلدا و با هدف پاسداشت آئین‌های کهن ایرانی و تقویت پیوند میان میراث فرهنگی ناملموس و فضا‌های تاریخی آئین شب چله در مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه برگزار شد.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدیه افزود: جشن شب چله با حضور هنرمندان، شاعران و خانواده‌ها در سالن گلستان مجموعه سعدیه برگزار و مورد استقبال علاقه‌مندان فرهنگ و ادب ایرانی قرار گرفت.

تجلی اردکانی با اشاره به برنامه‌های متنوع این آئین اظهار کرد: اجرای غزل‌خوانی توسط گروه کودک، معرفی آئین‌های مردم شیراز در شب یلدا با گویش محلی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش و استند آپ کمدی کودک، مشاعره طنز خردسالان، مسابقه مشاعره مادر و کودک، فال کلوک، شاهنامه‌خوانی و اجرای سرود «ای ایران» از بخش‌های این مراسم بود.

سرپرست پایگاه میراث تخت‌جمشیداز برگزاری آیین جشن شب یلدا در تخت‌جمشید خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی در جایگاه نور و صدای تخت‌گاه تخت‌جمشید برگزار می‌شود.

محمدجواد جعفری با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آئین‌های فرهنگی ایرانیان گفت: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطه‌ای با پیشینه تاریخی تخت‌جمشید، می‌تواند به معرفی بهتر ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.

او تصریح کرد: این برنامه به مناسبت شب چله و هم‌زمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

سرپرست پایگاه میراث تخت‌جمشید تأکید کرد: اجرای این‌گونه رویداد‌های فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنت‌های ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.

منبع: میراث فرهنگی فارس