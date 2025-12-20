باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانههای سوری گزارش دادند که ارتش اسرائیل روز شنبه با ورود به روستاهای حومه استان قنیطره در جنوب غربی سوریه و ایجاد ایستهای بازرسی، نقض حاکمیت سوریه را تجدید کرد.
تلویزیون دولتی الاخباریه اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی با استفاده از پنج خودروی نظامی وارد روستای عین زیوان شده و یک ایست بازرسی موقت در منطقه ایجاد کردهاند.
این کانال افزود که نیروهای اسرائیلی همچنین با چهار خودروی نظامی وارد روستای العجرف در حومه مرکزی قنیطره شده و یک ایست بازرسی برای بازرسی رهگذران ایجاد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری عربی سوریه، سانا، این حمله یک روز پس از آن رخ داد که دهها سوری در شهر السلام در استان قنیطره در اعتراض به حملات مداوم اسرائیل به ساکنان و اموال مردم تظاهرات کردند.
با وجود اینکه دولت موقت سوریه هیچ تهدید نظامی مستقیمی برای اسرائیل ایجاد نکرده است، حملات هوایی اسرائیل خاک سوریه را هدف قرار داده و باعث کشته شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن نظامی، خودروها، سلاحها و مهمات متعلق به ارتش سوریه شده است.
دمشق و تلآویو در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق امنیتی بالقوه هستند، اما سوریه هرگونه توافقی را منوط به بازگرداندن شرایط میدانی به قبل از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ کرده است.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بخش عمدهای از ارتفاعات جولان سوریه را اشغال کرده است. پس از سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل از فروپاشی توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴ خبر داد و برای اشغال منطقه حائل سوریه اقدام کرد.
سوریها میگویند که ادامه نقضهای اسرائیل، تلاشها برای بازگرداندن ثبات را تضعیف میکند و برنامههای دولت برای جذب سرمایهگذاری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را مختل میکند.
منبع: آناتولی