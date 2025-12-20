باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در نشست خبری امروز خود در نشست خبری اظهار داشت:بخشی از معضلات تولید کربن به ساخت و ساز و ساختمانها باز میگردد و ما وظیفه داریم در جهت کنترل و کاهش تولید دی اکسید کربن حرکت کنیم.
وی بیان داشت: بتن سبز فقط یک مفهوم زیست محیطی نیست بلکه به معنای بتن ایمنتر، با دوامتر و اقتصادیتر در چرخه عمر سازه است.
وی ادامه داد: استفاده از افزودنیهای نوین، بهینهسازی طرح اختلاط، کاهش مصرف سیمان و کنترل علمی تولید نه تنها به کاهش کربن کمک میکند، بلکه به طور مستقیم به افزایش عملکرد لرزه سازهها منجر میشود.
وی با بیان اینکه صنعت بتن امروز با چالشهای جدی از جمله زلزله خیزی کشور و ضرورت ایمنی سازهها و از سوی دیگر تغییرات اقلیمی بحران انرژی و الزامات زیست محیطی مواجه است، گفت: بر اساس آمارهای جهانی تولید سیمان و بتن سهم قابل توجهی در انتشار دی اکسید کربن دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
این مقام صنفی تاکید کرد: قابلیت تولید بتن سبز در کارخانجات ایران وجود دارد و اتفاقا هزینهای نیز در بر ندارد. هرچند معتقدیم هرگونه هزینه در مسیر کاهش کربن و جلوگیری از اعمال جریمه علیه کشورمان نوعی سرمایهگذاری است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، از نظر فناوری و علمی هیچ مشکلی نداریم، اما باید دستگاههای متولی در اجرایی و عملیاتی کردن استفاده از آن در صنعت ساختمان سازی کشورمان اهتمام داشته باشند و دستورالعملها و آییننامههای لازم را صادر کنند.
وی با اشاره به رونمایی از کنسرسیوم بتن سبز ایران در این نشست، خاطر نشانکرد: کنسرسیوم بدون سبز ایران نتیجه هماندیشی و همگرایی ملی میان رهبران، متخصصان، دانشمندان و تشکلهای صنعت ساخت کشور است.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران اضافه کرد: این کنسرسیوم با تمرکز و کاهش رد پای کربن، افزایش دوام، تاب آوری و کیفیت بتن و مبتنی بر ارزیابی چرخه عمر از استخراج مواد اولیه تا خروج محصول از کارخانه شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: این کنسرسیوم با مشارکت نهادهای معتبری از جمله شورای هماهنگی، مهندسی، صنفی و حرفهای کشور، سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، جامعه مهندسان مشاور ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین سندیکاها و انجمنهای تخصصی حوزه بتن، راه، تاسیسات انرژی و صنعت برق با محوریت مرکز تحقیقات بتن تشکیل شده و نشان دهنده یک عزم مشترک ملی است.
وی بیان داشت: بیست و هشتمین همایش بتن و زلزله، نقطه آغاز فصل جدید در صنعت بتن ایران است؛ فصلی که در آن ایمنی، بستر محیط زیست و ادامه حیات، خلاقیت، اختراع و توسعه پایدار در کنار هم معنی پیدا میکند.
در ادامه محمود مصطفیزاده دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی اظهار داشت: بتن سبز در تلاش است تا از تولید کربن و دی اکسید کربن که مخرب محیط زیست هستند، بکاهد و در مقابل دوام و مقاومت بتن را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: باید درک عمومی از محیط زیست را افزایش دهیم و آیین نامهها و ضوابط اجرای لازم را ایجاد کنیم تا بتوان به صورت وسیعتر از این فناوریها استفاده کرد.
مصطفی زاده یادآور شد: هرچند بتن بخش کوچکی از آلایندگیهای کربنی را تشکیل میدهد، اما فراموش نکنیم فرایند تولید آن که از معادن تا کارخانجات سیمانی را شامل میشود که به دلیل ناترازیهای انرژی، مازوت سوزیها، فناوریهای قدیمی و قدیمی بودن خطوط تولید، با آلایندگیهایی مواجه هستیم.
وی بیان داشت: بتن سی. سی بیشتر در سازههای کشورمان مورد استفاده قرار میگیرد که مطالعات نشان داده بین ۲۶۰ تا ۳۲۰ کیلوگرم در هر متر مکعب بتن دی اکسید کربن تولید میشود.
این مقام صنفی با بیان اینکه امروز در حال حرکت حرکت به سمت تولید هرچه بیشتر بتن سبز هستیم، خاطرنشان کرد: آیین نامه ۳۲۳ توسط مرکز تحقیقات بتن ترجمه شده و در همایش پیشرو از آن رونمایی خواهد شد و در اختیار مهندسان و متخصصان امر قرار خواهد گرفت تا به تدریج بستر اجرایی شدن آن فراهم شود.