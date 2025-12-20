باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری گفت: عملیات ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی سد سلمان‌فارسی که در محدوده روستای کهنویه خنج دچار شکستگی شده، با تلاش تیم‌های عملیاتی ادامه دارد.

او افزود: در پی بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی به جنوب فارس در کیلومتر سه روستای کهنویه شهرستان خنج دچار شکستگی شد و بلافاصله پس از بروز این حادثه، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب فارس برای ترمیم خط و بازگرداندن شرایط به حالت عادی وارد عمل شدند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: تلاش‌ها برای رفع مشکل همچنان ادامه دارد و با بهبود شرایط آب و هوایی، عملیات با سرعت بیشتری در حال انجام است.

او با اشاره به وضعیت تأمین آب شهر‌های منطقه افزود: در حال حاضر آب شهر‌های گراش، لار و خنج از طریق چاه‌های آهکی تأمین می‌شود و مشکلی از این بابت ندارند، اما شهر اوز با مشکل آب آشامیدنی مواجه شده است.

سرریز شدن سد تنگ خمار فسا

فرماندار ویژه فسا گفت: سد تاخیری _ تغذیه‌ای تنگ خمار فسا با ظرفیت سه میلیون متر مکعب، پس از چند سال خشکسالی پرآب و سرریز شد.

عزت‌الله جهانخواه افزود: با ورود سامانه بارشی خیر بیش از ۱۲۰ میلی متر باران در این شهرستان بارید که سبب شد سد تنگ خمار سرریز شود.

او اضافه کرد: این سد از نوع بتونی و خاکی است که با هدف تنظیم آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی پایین دست ساخته شده است. با آبگیری این سد علاوه بر تقویت و تامین آب ۴۰ حلقه چاه کشاورزی، حدود هزار هکتار از زمین‌های بخش شیبکوه و نوبندگان آبیاری و بیش از ۳۰۰ خانوار از مزایای آن بهرمند می‌شوند.

فرماندار ویژه فسا گفت: بارش‌های اخیر، بسیاری از سازه‌های آبخیزداری شهرستان فسا از جمله حوضچه‌های طرح دکتر کوثر (پدر آبخوان داری ایران) را پر آب کرده است.

جهانخواه گفت: طرح آبخوان داری دکتر کوثر که سال ۱۳۶۱ در گربایگان شهرستان فسا اجرا شده پنج هزار هکتار وسعت دارد و شامل ۳۵۰ هکتار درختکاری است.

او افزود: با اجرای این طرح با ساخت موانعی طبیعی جلوی سرعت سیل گرفته شده و سیلاب در دشت‌های اطراف پخش می‌شود تا فرصت فرو رفتن آب در زمین پیدا شود.

فرماندار ویژه فسا بیان کرد: با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری، آب‌های سرگردان به منابع زیر زمینی تزریق و علاوه بر تغذیه منابع زیر زمینی از فرسایش خاک هم جلوگیری می‌شود.

منبع: استانداری فارس