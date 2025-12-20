مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: عملیات ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی سد سلمان‌فارسی که در محدوده روستای کهنویه خنج دچار شکستگی شده، با تلاش تیم‌های عملیاتی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیاوش بدری گفت: عملیات ترمیم خط انتقال آب آشامیدنی سد سلمان‌فارسی که در محدوده روستای کهنویه خنج دچار شکستگی شده، با تلاش تیم‌های عملیاتی ادامه دارد.

او افزود: در پی بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب خط انتقال آب آشامیدنی از سد سلمان فارسی به جنوب فارس در کیلومتر سه روستای کهنویه شهرستان خنج دچار شکستگی شد و بلافاصله پس از بروز این حادثه، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب فارس برای ترمیم خط و بازگرداندن شرایط به حالت عادی وارد عمل شدند.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس ادامه داد: تلاش‌ها برای رفع مشکل همچنان ادامه دارد و با بهبود شرایط آب و هوایی، عملیات با سرعت بیشتری در حال انجام است.

او با اشاره به وضعیت تأمین آب شهر‌های منطقه افزود: در حال حاضر آب شهر‌های گراش، لار و خنج از طریق چاه‌های آهکی تأمین می‌شود و مشکلی از این بابت ندارند، اما شهر اوز با مشکل آب آشامیدنی مواجه شده است.

سرریز شدن سد تنگ خمار فسا

فرماندار ویژه فسا گفت: سد تاخیری _ تغذیه‌ای تنگ خمار فسا با ظرفیت سه میلیون متر مکعب، پس از چند سال خشکسالی پرآب و سرریز شد.

عزت‌الله جهانخواه افزود: با ورود سامانه بارشی خیر بیش از ۱۲۰ میلی متر باران در این شهرستان بارید که سبب شد سد تنگ خمار سرریز شود.

او اضافه کرد: این سد از نوع بتونی و خاکی است که با هدف تنظیم آبخوان‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی پایین دست ساخته شده است. با آبگیری این سد علاوه بر تقویت و تامین آب ۴۰ حلقه چاه کشاورزی، حدود هزار هکتار از زمین‌های بخش شیبکوه و نوبندگان آبیاری و بیش از ۳۰۰ خانوار از مزایای آن بهرمند می‌شوند.

فرماندار ویژه فسا گفت: بارش‌های اخیر، بسیاری از سازه‌های آبخیزداری شهرستان فسا از جمله حوضچه‌های طرح دکتر کوثر (پدر آبخوان داری ایران) را پر آب کرده است.

جهانخواه گفت: طرح آبخوان داری دکتر کوثر که سال ۱۳۶۱ در گربایگان شهرستان فسا اجرا شده پنج هزار هکتار وسعت دارد و شامل ۳۵۰ هکتار درختکاری است.

او افزود: با اجرای این طرح با ساخت موانعی طبیعی جلوی سرعت سیل گرفته شده و سیلاب در دشت‌های اطراف پخش می‌شود تا فرصت فرو رفتن آب در زمین پیدا شود.

فرماندار ویژه فسا بیان کرد: با اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری، آب‌های سرگردان به منابع زیر زمینی تزریق و علاوه بر تغذیه منابع زیر زمینی از فرسایش خاک هم جلوگیری می‌شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: ترمیم ، خط انتقال آب ، آب آشامیدنی ، سد سلمان فارسی ، فسا
خبرهای مرتبط
نشست اضطراری برای تسریع در ترمیم خط انتقال آب سد سلمان فارسی/ هشدار‌ها را جدی بگیرید
با حضور وزیر کشور؛
تصفیه‌خانه سد سلمان فارسی افتتاح شد
بازدید وزیر نیرو از مناطق سیل زده خنج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رکوردشکنی میانگین بارش و ذخیره سد‌های فارس در بارندگی‌های اخیر
وقوع سه حادثه ترافیکی در محور دشت ارژن-کازرون با ۱۷ مصدوم
تردد در جاده‌های فارس بدون مشکل برقرار است/ مه‌گرفتگی در محور مواصلاتی
جامعه روحانیت شیراز آماده نقش‌آفرینی در حل مشکلات
حمایت همه‌جانبه از تولید، ضرورت راهبردی امروز کشور
مسدود شدن جاده ارتباطی بختگان به سرچهان
شایعات درباره دخالت نمایندگان فارس در انتصابات بی‌اساس است
آخرین اخبار
شایعات درباره دخالت نمایندگان فارس در انتصابات بی‌اساس است
مسدود شدن جاده ارتباطی بختگان به سرچهان
تردد در جاده‌های فارس بدون مشکل برقرار است/ مه‌گرفتگی در محور مواصلاتی
حمایت همه‌جانبه از تولید، ضرورت راهبردی امروز کشور
رکوردشکنی میانگین بارش و ذخیره سد‌های فارس در بارندگی‌های اخیر
جامعه روحانیت شیراز آماده نقش‌آفرینی در حل مشکلات
وقوع سه حادثه ترافیکی در محور دشت ارژن-کازرون با ۱۷ مصدوم
مدارس ۹ شهر و شهرستان فارس ۲۹ آذر غیرحضوری است
علم نافع همراه با دین و اخلاق، کلید آبادانی دنیا و آخرت است
جان باختن ۲ جوان در سیلاب لارستان