شکیبا شعبانی دختر بابلسری، پس از کسب مدال برنز مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال امارات با استقبال گرم همشهریان به زادگاهش برگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - شکیبا شعبانی به همراه تیم ملی اسکیت رولبال ایران در رقابت‌های جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ که در شهر دبی امارات برگزار شد، مقام سوم را به دست آورد.

آیین استقبال از شکیبا شعبانی با حضور میرقاسمپور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بابلسر، احمدپور نایب رییس شورای شهر بابلسر، عرب مسیول امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، خیری نیا و خویی رییس و نایب رییس هیات اسکیت مازندران، ملک تبار رییس اداره ورزش و جوانان بابلسر در میدان بسیج بابلسر برگزار شد.

شکیبا شعبانی با ۱۲ گل زده بهترین گلزن تیم ملی ایران در هفتمین دوره رقابت‌های جام جهانی اسکیت رولبال بود.

تیم ملی اسکیت رولبال بانوان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ امارات با غلبه بر تیم‌های آرژانتین، مصر و فرانسه به عنوان سرگروه وارد مرحله نیمه نهایی شد.

تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه نزدیک ۲ بر ۱ مقابل هند شکست خورد و با وجود شایستگی از رسیدن به فینال بازماند.

در دیدار رده بندی نیز با گلزنی شکیبا شعبانی و برد قاطع ۱۹ بر صفر مقابل سریلانکا در جایگاه سوم جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ امارات ایستاد.