رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران گفت: آزمایشگاه تخصصی «تضمین جریان»، مرکزی راهبردی است که با تمرکز بر حل چالش‌های انتقال و تولید نفت و گاز، گامی مؤثر در مسیر خودکفایی پرداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهدی قاسمی، رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران در آیین افتتاح آزمایشگاه تخصصی تضمین جریان با بیان اینکه ریشه شکل‌گیری این مجموعه علمی به سال ۱۳۸۰ برمیگردد، گفت: این مرکز با نگاهی آینده‌نگر و راهبردی در بستر دانشکده فنی تأسیس شد و طی سال‌ها توسعه، به ساختمانی با زیربنای حدود ۱۱ هزار متر مربع شامل هفت طبقه اداری و دو طبقه آزمایشگاه‌های تخصصی تبدیل شده است. به گفته وی، راهبری علمی این مجموعه عمدتاً بر عهده دانشکده مهندسی شیمی و بخشی نیز با همکاری دانشکده معدن انجام می‌شود.

او افزود: در حال حاضر ۴۵ عضو هیئت علمی در این مجموعه فعالیت دارند و تمرکز اصلی آنها بر آموزش و پژوهش در حوزه‌های تخصصی نفت و گاز است. این دانشکده با دارا بودن ۱۳ گروه آموزشی و پژوهشی، رشته مهندسی نفت را در مقاطع مختلف و با گرایش‌های مخازن، حفاری، بهره‌برداری و اکتشاف ارائه می‌دهد و در کنار آن، طرح‌های کلان و کاربردی متعددی در حوزه پژوهش، از جمله پروژه‌های بین‌المللی، در حال اجراست.

قاسمی با اشاره به توانمندی‌های آزمایشگاهی دانشکدگان فنی تصریح کرد: این مجموعه دارای ۱۴ آزمایشگاه مرجع در حوزه‌های مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و دو دستگاه پیشرفته تصویربرداری منحصر‌به‌فرد است و از ابتدای تأسیس تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه پژوهشی از سوی صنعت نفت و پتروشیمی به آن واگذار شده است.

رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، آزمایشگاه «تضمین جریان» را یکی از مهم‌ترین بخش‌های جدید این مجموعه دانست و گفت: این آزمایشگاه که در فضای بلااستفاده پیشین راه‌اندازی شده، به بررسی چالش‌های حیاتی انتقال سیالات در شرایط واقعی مخزن می‌پردازد و هدف اصلی آن جلوگیری از توقف تولید و بهینه‌سازی پارامتر‌های عملیاتی برای تضمین جریان پایدار نفت است.

 با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی این آزمایشگاه اظهار کرد: حدود پنج میلیارد تومان برای بازسازی فضا‌های ساختمانی و تأسیساتی هزینه شده و نزدیک به ۳۱ هزار دلار تجهیزات تخصصی، عمدتاً ساخت داخل، طی حدود ۹ ماه تأمین و نصب شده است. همچنین تمامی الزامات ایمنی به‌صورت سخت‌گیرانه رعایت شده و شرایط بهره‌برداری از سوی کمیته‌های تخصصی تأیید شده است.

برچسب ها: دانشگاه تهران ، صنعت نفت
