این نهاد ناظر اعلام کرد: تعیین سهمیه ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها، نباید در استفاده صادرکنندگان از این روش و در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید نهادها، سازمان ها و دستگاه های متولی اختلال ایجاد کند.

بانک مرکزی همچنین درباره تعهدات صادراتی صادر کنندگان و پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این بانک به استحضار می رساند، بر اساس جزء (ب) بند (۱۳) ذیل ماده (۱) آئین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی شماره ۱۷۰۶۲۳ ت ۶۰۰۷۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) و اصلاحات بعدی آن روش واردات کالا در مقابل صادرات خود یکی از روش های بازگشت ارز بوده و چگونگی بهره مندی صادر کنندگان مشمول تبصره های (۱) و (۲) ذیل ماده (۸) آئین نامه مذکور از این روش نیز شرح داده شده است. از این رو در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر نهادها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط در خصوص تعیین سهمیه ثبت سفارش با محل تأمین ارز صادرات خود اقدامی کرده اند این ضابطه نمی بایست در استفاده صادرکنندگان از این روش و در چارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید نهادها، سازمان ها و دستگاه های متولی اختلال ایجاد کند.

تأکید می گردد اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی صرفاً گزارش آمار صادرات و عملکرد بازگشت ارز حاصل از صادرات مأخوذه از وب سرویس بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس اطلاعات ارسالی گمرک در بازه های زمانی مختلف و بنا به درخواست و مکاتبات مراجع قضایی و نهادهای ذی ربط تهیه و ارسال می نماید لذا هرگونه بهره برداری و ضابطه گذاری و یا صدور بخشنامه بر اساس اطلاعات مزبور بنا به صلاحدید نهادها سازمان ها دستگاه های ذیربط بوده و بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال فهرست سهمیه های ارزی مازاد واردات در مقابل صادرات ندارد.